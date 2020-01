vor 38 Min.

Halbzeit für Unterstützer

Fünf Gruppierungen sammeln noch Unterschriften

Die Zahl der Unterstützerunterschriften ist für die fünf Parteien und Gruppierungen, die erstmals in den Stadtrat wollen, nach knapp der Hälfte der Eintragungsfrist noch bei Weitem zu gering. Jeweils 430 Unterschriften von Augsburger Bürgern benötigen WSA, V-Partei, Generation Aux, Augsburg in Bürgerhand und die Satirepartei Die Partei, um bei der Kommunalwahl antreten zu dürfen. Spitzenreiter ist (Stand Dreikönigstag) nach wie vor die Gruppierung Generation Aux mit 287 Unterschriften, gefolgt von WSA (238 Unterschriften), V-Partei (205), Die Partei (126) und Augsburg in Bürgerhand (103).

Allerdings handelt es sich dabei um eine Momentaufnahme. Alle Gruppierungen sind momentan noch dabei, Unterstützer zu mobilisieren, etwa in den sozialen Netzwerken. Formell ist zwar Halbzeit im gut sechswöchigen Zeitraum, in dem Unterstützerunterschriften gesammelt werden dürfen, allerdings hat es in den Weihnachtsferien kaum Bewegung bei den Unterschriftenzahlen gegeben. Das dürfte sich nun mit dem Ende der Weihnachtspause noch einmal ändern. Generation Aux greift dabei auch zu ungewöhnlichen Mitteln und lädt kommenden Donnerstag Unterstützer noch zum Gespräch ins Lokal Blaue Kappe nahe des Innenstadt-Bürgerbüros. Eintragen können sich Bürger unter Vorlage ihres Personalausweises in allen Bürgerbüros zu den üblichen Öffnungszeiten. Jeder Bürger darf nur einer Liste seine Unterstützung geben. Am Donnerstag, 30. Januar, hat das Bürgerbüro Stadtmitte zudem bis 20 Uhr geöffnet, um die Möglichkeit zur Eintragung zu geben. (skro)

