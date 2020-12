Halle 116: Stadt Augsburg muss Fakten für Doku-Zentrum schaffen

Plus Der neue "Lernort Frieden" lässt viel zu lange auf sich warten. Jetzt scheint eine Interimslösung absehbar, weitere Verzögerungen sollte es aber nicht geben.

Schon seit vielen Jahren beschäftigen sich Stadtrat und Verwaltung damit, in der "Halle 116" mit Nazi-Vergangenheit einen neuen Lernort für Frieden zu schaffen. Lange kam das wichtige und überaus interessante Geschichtsprojekt nur im Bummeltempo voran. Das hatte mehrere Gründe und problematische Folgen.

Bislang fehlt der Stadt das nötige Geld für eine groß angelegte Sanierung des Gebäudes. Es wurde aber auch viel zu lange gezögert, Profis zu engagieren, die das Projekt inhaltlich vorantreiben. Zwar beteiligen sich bürgerschaftliche Gruppen und Opferverbände an der Realisierung. Sie bringen wichtiges Wissen ein, sind jedoch alleine mit diesem ambitionierten Vorhaben überfordert.

Augsburger Halle 116: Menschen brauchen Orte der Geschichte

Zuletzt übernahm die Verwaltung zwar die Regie. Wegen Corona verzögerte sich jedoch erneut der Start für erste Ausstellungen.

Das Bummeltempo der Stadt beim Lernort Frieden führte schließlich dazu, dass Streit zwischen den beteiligten Initiativen ausbrach. Zwei Vereine wollten nicht mehr länger zuwarten. Sie preschten vor und richteten in einem Teil der Halle 116 eine eigene Schau zur Stadtgeschichte ein: das neue "Amerika-Haus".

Höchste Zeit also, dass die Verantwortlichen im Direktorium 3 zumindest eine Interimsnutzung des künftigen Lernortes Frieden auf den Weg bringen. Mit einem guten Konzept kann die Halle 116 langfristig zu einem einzigartigen Dokumentationszentrum in Schwaben und zu einem Anziehungspunkt für viele Besucher unterschiedlicher Altersgruppen werden. Gerade junge Leute müssen die Möglichkeit bekommen, über Augsburgs problematische Zeit im Nationalsozialismus mehr zu erfahren, aber auch über die Zeit der Amerikaner in Augsburg nach dem Krieg.

Lesen Sie dazu auch: Anne Frank und Zwangsarbeiter werden Thema in der "Halle 116"

Themen folgen