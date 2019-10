vor 17 Min.

Halloween-Partys in Augsburg: Hier wird es am 31. Oktober gruselig

In Augsburg finden am Donnerstag, 31. Oktober, wieder viele Halloween-Partys statt. Wo und wann diese steigen, erfahren Sie hier.

Und auch dieses Jahr treiben Vampire, Zombies und andere schrecklich-schaurige Figuren am Donnerstag, 31. Oktober, ihr Unwesen in Augsburg und Umgebung. Hier und da finden auch wieder Halloween-Partys statt. Wo und wann diese Feiern steigen, lesen Sie in unserer Übersicht.

Halloween in Augsburg: Im Geisterhaus oder beim Lasertag gruseln

Kinderschminken Für diejenigen, die vor Einbruch der Dunkelheit gerne etwas unternehmen wollen, bieten die zwei Filialen der Waffle Brothers ein Kinderschminken und ein Gratis Topping für jede Waffel an. Ganz nach dem Motto „Süßes oder Saures“. Die Filialen sind in der Bahnhofstraße 17 und in der Salomon-Idler-Straße 24.

Geisterhaus Ein bisschen grusliger wird es im Halloween-Gruselhaus, der Freiwilligen Feuerwehr Pfersee. Das Gerätehaus der Feuerwehr verwandelt sich in ein Geisterhaus und Besucher können sich von düsteren Gesellen erschrecken lassen. Zwischen 17:30 und 20.30 öffnet die Gruft ihre Türen. Zum Aufwärmen gibt es Punsch für Kinder und Erwachsene und zum Schluss, eine süße Überraschung.

Lasertag Wer lieber aktiv ist und gerne ein bisschen Action mag, kann bei IndoorGames Augsburg Halloween-Lasertag spielen. Dort heißt es in der Halloweennacht „Menschen gegen Zombies“. Das Special gibt es nicht nur am 31. Oktober, sondern auch am 1. und 2. November. Alle Infos und Reservierung sind auf der Homepage möglich.

Halloween-Partys in Augsburg auf einen Blick

Augsburg's größte Halloween Party - Rockfabrik

Die Rofa verwandelt sich in eine Gruft und bietet knapp 2000 Feierwütigen reichlich Platz.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse

Halloween 2019 - Cube

Das Cube lässt die Toten auferstehen und verwandelt das gesamte Gelände um den Club zu einem einzigen Geisterschloss. Genießt eine schaurige Atmosphäre in der Gruft mit untoten Barkeepern und tanzt bis in den Morgengrauen.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 10,65 Euro im Vorverkauf

19WG Halloween Party - Friedhof der Kuscheltiere - Kantine

Special zum Motto "Friedhof der Kuscheltiere": Wer alte Kuscheltiere mitbringt, bekommt für jedes Plüschtier einen Pfeffi aufs Haus.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: Zwischen 22 und 22.30 Uhr freier Eintritt, danach 5 Euro, Eintritt frei im Halloween-Outfit

The Halloween Party 180 min Edition - Mo Club

Nach 2 Uhr ist die Bar weiterhin geöffnet. DJ Friendz sorgt für Musik.

Beginn: 23 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Halloween Party - Ostwerk

Wer kostümiert auftaucht, bekommt ein Freigetränk.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: 7 Euro

Classic Augsburg Halloween - KKlub

DJane Indiänna aus Frankfurt wird den Feierwütigen einheizen.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Halloween im Mauser - Mauser Club

Bis 0.30 Uhr läuft die Happy Hour.

Beginn: 23 Uhr

Eintritt: Freier Eintritt für Alle, die sich verkleiden

Flimmern - Chapter Halloween - Hallo Werner

Gleich sechs verschiedene DJs heizen den Leuten ein, darunter TOBEX, DanEP, Vertical M, Kelly Fernando, Gabriel Klichee und Nik Art.

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Halloween Übungsparty - Cuban Salsa Power - Tanzschule Augsburg

Die Party beginnt nach den Tanzkursen. Willkommen ist jeder, ob mit oder ohne Kostüm.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Whos your Daddy Halloween - Barfly-Club

Mit einer horrormäßigen Dekoration, angsteinflößenden Barkeepern und gewohntem krankhaften HipHop, wird im Barfly-Club gefeiert.

Beginn: 22 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Halloween BASH - Flanningan's Post

Wer kostümiert kommt, bekommt ein Freigetränk.

Beginn: 18 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Murdock's Halloween Shindig - Murdock's Irish Pub

Im Murdock's finden Halloween Spiele und ein Kostümwettbewerb statt.

Beginn: 17 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Happy Halloween mit Karaoke - Murphy's Law

Kostümierte Gäste bekommen ein Geschenk.

Beginn: 18 Uhr

Eintritt: frei

A Nightmare on Ludwig Street - Beim Weissen Lamm

Mit dabei ist DJ NT mit Hits aus der Gruft.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: frei

Halloween - Kesselhaus

Clubsound mit atemberaubender Deko wie Flammenwerfer. Mit dabei sind DJ Sonix und DJ Grizzly.

Beginn: 21 Uhr

Eintritt: nicht bekannt

Halloween 2019 - Jokers Horror Night - Peaches

Gäste können sich kostenlos zum Joker schminken lassen. Die Happy Hour geht bis 22 Uhr.

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: frei

Bei vielen Veranstaltungen ist ab 2 Uhr nachts Tanzverbot, weil der 1. November in Bayern der kirchliche Feiertag Allerheiligen ist. (AZ)

