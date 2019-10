19:00 Uhr

Halloween: Seit über 20 Jahren verkauft er Gruselsachen

Arthur Staudinger verkauft in "Arthur's Warehouse" am Jakobsplatz seit über 20 Jahren Halloween-Artikel.

In "Arthur's Warehouse" am Jakobsplatz gibt es seit 20 Jahren alles für Halloween. Und noch mehr Skurriles. Inhaber Arthur Staudinger ist dabei selbst ein Unikum.

Von Ina Marks

Arthur Staudinger zieht eine klaffende Schnittwunde aus dem Regal. Wenn man sie gut behandelt, erklärt er, ist sie mehrmals verwendbar. Abgerissene Arme, Zombie-Gebisse oder Bierfilze mit blutigen Händeabdrücken – in dem Geschäft am Jakobsplatz ist sämtliches Halloween-Zubehör zu entdecken. Das kuriose Geschäft unterhalb der Fuggerei besteht schon seit über 20 Jahren. Der Augsburger betreibt es an einem Tag in der Woche mit viel Herzblut.

Vor „Arthur’s Warehouse“ werden Halloween-Fans in diesen Tagen mit Gevatter Tod geködert. Das riesige, aufgeblasene Skelett sitzt auf einer schwarzen Kutsche, die mit einem fies grinsenden Kürbis beladen ist. Normalerweise hat der Augsburger seinen Warenladen nur samstags geöffnet.

Der Augsburger liebt Halloween

Unter der Woche nämlich arbeitet der 49-jährige als technischer Einkäufer für die Kosmetikindustrie in München. Für Halloween aber nimmt er sich jedes Jahr extra Urlaub. Dann sperrt er in der Woche jeden Tag seine Ladentür in der Jakobervorstadt auf. Dieses Geschäft ist Arthur Staudingers große Leidenschaft. Es ist sein Baby. Die Amerikaner waren daran schuld, dass er es 1997 eröffnete.

Die Kutsche mit Gevatter Tod darauf ist vor dem Laden nicht zu übersehen. Bild: Silvio Wyszengrad

„Über die in Augsburg stationierten Amis stieß ich damals auf Halloween“, erzählt der Mann mit der Tolle im Haar und der markanten Brille. Die Art, wie die Amerikaner diese Nacht feierten, habe ihn begeistert. Außerdem faszinierten Staudinger Gruselfilme, wie die Klassiker „Freitag der 13.“ oder „Freddy Krueger“. „Die meisten Halloween-Sachen bezog ich aus Amerika.“ Ausschlaggebend für seinen Schritt in die Selbstständigkeit waren auch seine Reisen nach London. Schon als Student reiste er in den Semesterferien gerne dorthin. „In Camden Town gab es auch unter dem Jahr Gruselmasken zu kaufen.“ Während Staudinger erzählt, betreten immer wieder Kunden seinen Laden.

Auch Touristen aus der Fuggerei kommen in sein Geschäft

Ob das das einzige Skelett sei oder es noch andere Modelle gebe, will etwa ein Mann wissen und zeigt ins Schaufenster, in dem ein Knochenmann abhängt. Ein kleiner Junge überzeugt seine Mutter, den Flaschenöffner zu kaufen, der wie ein Klappmesser aufspringt. „Es sind gute Leute, die bei mir rein finden“, sagt der Geschäftsinhaber. Viele kämen über Mundpropaganda.

Touristen aus der Fuggerei schauten ebenso immer wieder vorbei. „Zu mir kommen aber auch Business-Typen, die privat einer Sammelleidenschaft nachgehen oder auf Comics stehen.“ Arthur Staudinger bezeichnet sich selbst als Jäger und Sammler. Deshalb gibt es in seinem Warenladen nicht nur Gruselzubehör, sondern auch viele Ret-ro-Dinge. Aschenbecher aus den 50ern etwa, alte Reklameschilder aus Blech, bunte Vasen, einen Hotdog-Maker, ausgefallene Secondhand-Klamotten, Comicfiguren oder eine alte Apothekerwaage. „Für viele Menschen sind solche Dinge mit Erinnerungen an ihre Kindheit oder Jugend verknüpft“, weiß Arthur Staudinger. Er selbst sucht sich seine Waren auf Flohmärkten oder Messen zusammen. Manchmal nimmt er von Freunden Sachen in Kommission. Nach wie vor macht er sich auch gerne in London auf die Suche.

Gruselige Tipps für eine Halloween-Party

In den ersten Jahren nach dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens betrieb Staudinger ausschließlich seinen Laden am Jakobsplatz. Doch allein davon hätte er nicht leben können. Darum machte er ihn zu seinem Hobby. Seit vielen Jahren öffnet er nur noch samstags in seiner Freizeit. Oder aber in seinem Halloween-Urlaub. Apropos Halloween, hier hat der 49-Jährige für seine Kunden sämtliche Tipps parat, um eine Party angemessen gruselig zu gestalten. „Wenn man Wiener Würstchen auseinanderreißt und halbe Mandeln vorne reinsteckt, sehen sie aus wie zerfetzte Finger“, erklärt er. „Und dann noch etwas Ketchup drüber.“

Staudinger selbst wird mit seiner Lebensgefährtin und mit Freunden privat Halloween feiern. Dafür hat er sich schon einige Narben zurechtgelegt, die er sich ins Gesicht kleben will. Staudinger ist ein fröhlicher Mensch mit der Leidenschaft, kuriose Dinge zu sammeln. Er freut sich, wenn er Kunden damit anstecken kann. Wie sieht es eigentlich bei ihm daheim privat in der Wohnung aus?

„So viel wie im Laden habe ich natürlich nicht herumstehen“, meint er und lacht. Er zählt auf: „Nur einen Autoscooter aus den 50er-Jahren, einen Wrigleys-Automat, eine Figur von Betty Boo in Lebensgröße, ...“

Öffnungszeiten: Am Halloween-Donnerstag von 13 bis 19 Uhr, sonst immer samstags von 12 bis 16 Uhr.

Lesen Sie auch: Halloween-Partys in Augsburg: Hier wird es am 31. Oktober gruselig

Gewinnspiel: Wir suchen das beste Halloween-Kostüm der Region!

Themen folgen