Unbekannte brechen in Kiosk am Autobahnsee ein

Geräte im Wert von 100 Euro erbeutete ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin bei einem Einbruch am Autobahnsee. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, den 15. August, gegen 16.00 Uhr, bis Mittwoch, den 18. August, gegen 17.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in einen Kiosk am Autobahnsee in der Mühlhauser Straße ein. Der Täter oder die Täterin verschaffte sich dabei über die Eingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten und entwendete Gerätschaften im Wert von circa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (nist)