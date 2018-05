vor 53 Min.

Handel: Die Saftbar kommt, der Müsli-Laden geht

City-Galerie, Siller&Lahr, Hans im Glück: Im Augsburger Handel und in der Gastronomie stehen Wechsel, Umbauten und Neustarts an.

Von Von Andrea Wenzel

Es ist nichts Neues, dass in der Augsburger Innenstadt Geschäfte schließen, neu eröffnen oder umziehen. In den kommenden Wochen geht der Wandel im Einzelhandel weiter. Dabei fällt auf: Besonders im Bereich Annastraße Ecke Steingasse tut sich eine Menge. Ein Überblick:

My Müsli

Das Unternehmen, das 2007 als erster Anbieter für individuell zusammengestelltes Müsli auf den Markt kam. schließt seine Filiale in der Annastraße 32. Ende Juni wird der Verkauf eingestellt Als Grund nennt Unternehmenssprecher Moritz Fey die beengte Fläche. „My Müsli ist derzeit dabei für seine 40 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein neues Ladenkonzept umzusetzen. Das passt aber in das Augsburger Geschäft nicht hinein“, sagt er. Derzeit sehe sich My Müsli nach Alternativstandorten in Augsburg um. Noch sei aber nicht das passende dabei.“

Rituals und Leiser

Leer stehen nach wie vor die ehemaligen Ladengeschäfte von Rituals (Körperpflege) und dem Schuhhändler Leiser in der Annastraße. Für beide Flächen suchen Makler nach neuen Mietern. Man stehe mit verschiedenen Interessenten in Gesprächen. Konkretes gebe es aber noch nicht, heißt es von beiden Seiten. Während Leiser den Standort komplett aufgegeben hat, ist Rituals vor einiger Zeit in die Annastraße 7 umgezogen.

Vorwerk

Ebenfalls umgezogen ist der Vorwerk-Laden, den Kunden nun in der Steingasse 13 / Ecke Annastraße finden. Also in den ehemaligen Räumen des Müller-Markts. Die Vorwerk-Filiale ist damit nur wenige Meter entfernt von ihrem alten Standort in der Annastraße untergebracht.

Juice Junkie

Gleich neben Vorwerk, in der Steingasse, hat vor Kurzem die Saftbar „Juice Junkie“ eröffnet. Inhaber Janusch Lepiarczyk bietet hier Säfte und Smoothies aus 100 Prozent Bio-Früchten an. Geöffnet ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr.

Depot

Nur wenige Meter neben der Saftbar verabschiedet sich zum 14. Juli der Einrichtungsmarkt Depot aus der Augsburger Innenstadt. Ein ungünstiger Ladenzuschnitt sei der Grund, warum sich das Unternehmen von diesem Standort trennt. Wegen der hohen Mieten für andere Objekte werde derzeit auch kein neuer Laden in der Innenstadt bezogen, erzählt eine Mitarbeiterin. Die Filiale in der City-Galerie soll nach Unternehmensangaben erhalten bleiben.

Naiks

Abschied aus der Steingasse nimmt auch das Modegeschäft Naiks. Nach zehn Jahren gibt der Besitzer den Standort aus gesundheitlichen Gründen auf. Noch bis 31. Juli können Kunden Ware zu reduzierten Preisen erwerben.

Siller&Laar

Groß umgebaut wird in den kommenden Monaten bei Siller&Laar in der Philippine-Welser-Straße. Große Ausverkaufsplakate kündigen das bereits an. Geplant ist neben klassischen Modernisierungsarbeiten, dem Gebäude wieder den Charme eines Palais zu verleihen. Das alte Patrizierhaus ist denkmalgeschützt. „Wir werden wieder Parkettböden verlegen und alte Fenster öffnen und so versuchen, den Bürgern nicht nur den Zugang zu einem Einzelhändler sondern auch zu einem historisch bedeutenden Gebäude in Augsburg zu ermöglichen“, so das Inhaber-Ehepaar Marlene und Michael Berz. Der Umbau soll im wesentlichen in zwei Stufen erfolgen. „Zuletzt haben wir 1999 renoviert und neu gestaltet. Es ist einfach ander Zeit, den Laden wieder an die jetzigen Bedürfnisse und Standards anzupassen“, begründet Michael Berz den Einsatz.

Linea

Das Geschäft für Wohnaccessoires in der Maximilianstraße wechselt die Besitzerin. Heike Kotzschmar-Krumm übergibt das Geschäft aus gesundheitlichen Gründen nach fast 23 Jahren an Gabriela Baumgärtner.

City-Galerie

In der City-Galerie hatte der Lebensmittelhändler Edeka wie berichtet am 12. Mai seinen letzten Verkaufstag. Nachfolger wird das Allgäuer Familienunternehmen Feneberg sein. Weil es nicht die gesamten Flächen von Edeka übernimmt, muss die City-Galerie zunächst die Fläche verkleinern und neu einteilen. Ende September will Feneberg dann beginnen, seinen Markt in der Größe von rund 1400 Quadratmetern einzubauen. Im ersten Quartal 2019 soll Eröffnung sein. Die frei gewordenen Flächen in diesem Bereich werden nicht neu vermietet. Sie dienen künftig als zusätzliche Lagerflächen, so Center-Manager Sascha Schönherr.

Hans im Glück

Das Burger- Restaurant zieht gegenüber der City-Galerie in das Studiosus-Gebäude ein. Ende Mai sollen die ersten Gäste begrüßt werden. Einen genauen Eröffnungstermin teilte die Kette auf Nachfrage nicht mit.