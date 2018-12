21:30 Uhr

Handel: Kunden lassen sich mit Geschenkekauf Zeit

In diesem Jahr treffen die Menschen in der Stadt ihre Kaufentscheidung offenbar besonders spät. Auch die „lange Einkaufsnacht“ erfüllte zuletzt nicht alle Erwartungen. Der Handel ist trotzdem optimistisch

Von Fridtjof Atterdal

Das Weihnachtsgeschäft in Augsburg und Schwaben liegt noch leicht hinter den Erwartungen der Wirtschaft. Doch bis Jahresende sollten die Umsätze den Vorjahreswert erreichen oder sogar noch leicht darüber hinausgehen, sagt der Bezirksgeschäftsführer des bayerischen Handelsverbandes, André Köhn. „Es ist noch Luft nach oben“, sagt er. So habe die „lange Einkaufsnacht“ nicht die gewünschte Wirkung gehabt, auch ließen sich Kunden in diesem Jahr viel Zeit, bis sie eine Kaufentscheidung fällten. „Je näher wir auf der Zielgeraden an Weihnachten sind, umso optimistischer werden auch die Unternehmen“, sagt der Handelsexperte.

An den letzten beiden Wochenenden werde das Geschäft deutlich anziehen, ist sich Köhn sicher. In Augsburg sei darüber hinaus deutlich zu spüren, dass die umliegenden Kommunen viel für ihren Handel tun. Auch in kleineren Städten seien attraktive Fachmarktzentren entstanden, die Augsburger ins Umland lockten. Als Beispiel nennt Köhn das neue Zentrum rund um das Möbelhaus Segmüller in Friedberg. Allerdings könne Augsburg nach wie vor mit seinem Branchenmix und vielen Spezialgeschäften punkten. Bei den Geschenken setzen sich laut Köhn die Trends der vergangenen Jahre weiter fort. An erster Stelle rangieren Geschenkgutscheine, gefolgt von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Auch Bücher und Schreibwaren sind beliebt. Ein neuerer Trend seien fertig gepackte Geschenksets mit verschiedenen Artikeln, etwa Wein und Pralinen oder eine Auswahl von Kosmetik.

Ulrich Mayer, Chef des Spirituosen- und Tabakwarengeschäftes „No7“ in der Steingasse und Ortsvorsitzender des Augsburger Einzelhandelsverbandes, ist mit dem bisherigen Geschäft zufrieden, wenn auch er von der Einkaufsnacht enttäuscht ist. „Der Regen hat uns das Geschäft verdorben“, sagt er. Doch es werde einen spannenden Endspurt geben. Weil Weihnachten dieses Jahr auf einen Montag fällt, hätten es die Kunden noch immer nicht eilig, glaubt er. Gefühlt habe man eine Woche länger Zeit, auch wenn das objektiv nicht der Fall ist. In seinem Geschäft seien in diesem Jahr Gin und andere hochwertige Alkoholika stark im Trend. „Es geht wieder zur klassischen Bar“, sagt Mayer. Die Kunden kauften lieber weniger, aber dafür von hoher Qualität. Ulrich Mayer ist überzeugt, dass die Aufwertung der Innenstadt dem Handel enorm hilft. „Wir bekommen immer wieder Rückmeldung, wie gigantisch die Steingasse geworden ist“, berichtet er. „Man sieht, dass es in Augsburg weitergeht, das lockt mehr Menschen in die Innenstadt.“

Wenn es ums Weihnachtsessen geht, ist Qualität und Regionalität gefragt, sagt Frank Stormanns vom gleichnamigen Spezialitätengeschäft auf dem Augsburger Stadtmarkt. Beim Weihnachtsessen gehe der Trend zu „ausgesuchten Stücken“, beispielsweise vom Reh oder anderem Wild. Und immer mehr Kunden wollten am liebsten zu Weihnachten gar nicht mehr kochen, sondern bestellten das komplette Menü; neben dem Festtagsbraten auch fertige Spätzle, Rotkraut und selbst die Soße. „Gerade ältere Kunden genießen es, wenn sie sich voll auf ihre Familien konzentrieren können, aber trotzdem das traditionelle Weihnachtsessen in guter Qualität auf den Tisch kommt“, sagt Stormanns. Wer jetzt noch besondere Stücke wolle, müsse sich mit der Bestellung beeilen. „Das Wild kommt aus den heimischen Wäldern, und selbst Puten brauchen ihre Zeit, um zu wachsen.“ Manche Stücke seien schon seit Sommer vorbestellt. Auch wer Fisch oder Meeresfrüchte auf den Tisch bringen will, hat mit der Bestellung traditionell bis eine Woche vor dem Fest Zeit, sagt Markus Häcker, Chef bei Schwingstein Fisch & Feinkost auf dem Markt. „Am besten geht immer noch Lachs, frisch oder geräuchert, aber auch Krusten- und Schalentiere sind beliebt“, sagt er. Auch hier geht der Trend zur Regionalität – ein Verkaufsschlager seien etwa bayerische Garnelen.

Vor dem Stadtmarkt in der Fußgängerzone am Martin-Luther-Platz steht der zehnjährige David mit seiner Trompete und freut sich über jeden Euro, den er verdient. Der Schüler denkt pragmatisch und will das Christkind nicht überfordern: „Alles kann ich mir ja nicht wünschen – da muss ich mir mein Lego dieses Jahr wohl selbst verdienen.“ Was dann ja auch wieder dem Handel zugutekommt.

