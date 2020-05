Handel sieht autofreie Maxstraße kritisch

"Die Besucher aus dem Umland müssen in die Innenstadt kommen". Ich bin aus dem Umland und komme in die Innenstadt, parke in den umliegenden Parkhäusern und kann jetzt die kostenlose City Zone des ÖPNV nutzen. Wo ist da das Problem mit einer autofreien Maxstraße? Der Künde, welche in der Maxstraße parken möchte, kann dies zeitlich nur sehr begrenzt tun. Warum sollte er dann, aus dem Umland kommend, mit dem Auto dort parken, wenn er sich nur zeitlich kurz aufhalten kann?!? Nach der Argumentation von Herrn Gärtner müsste zum Wohle des Einzelhandels dann die bestehenden Fußgängerzonen rückgängig gemacht werden, da ja sonst der Einzelhandel "eingehen" würde. Gerade die breite, sonnige Maxstraße würde enorm profitieren, da man hier ausgedehnte Gastronomieflächen und eine attraktive Begrünung gestalten könnte. "Den Verkehr auszusperren, wäre kein positives Signal", wer so argumentiert, hat den Sinn und die Bedeutung einer lebenswerten Innenstadt mit Fußgängerzone nicht verstanden.

