vor 47 Min.

Handy einfach aus der Hand gestohlen

Dreister Handy-Diebstahl in Lechhausen. Einem Mann wird das Telefon einfach aus der Hand genommen.

Von Fridtjof Atterdal

Ein Unbekannter hat einem Mann am Freitagmorgen in Lechhausen das Handy entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Unbekannte seinem Opfer an der Bushaltestelle "Steinerne Furt/Kurt-Schumacher Straße" von hinten genähert und ihm das Handy einfach aus der Hand genommen.

Mit dem Mobiltelefon geflüchtet

Dann rannte er mit dem Mobiltelefon davon. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Themen folgen