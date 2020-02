Hat Augsburg ein Problem mit Fahrrad-Parkplätzen?

Plus Fast überall in Augsburg gibt es zu wenige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Was also tun? Die Stadt hat Ideen - doch das Konfliktpotenzial ist groß.

Bewohner von älteren Wohnanlagen kennen das Problem. Der Fahrradkeller ist nur über mehrere Treppen zu erreichen, vor den Gebäuden gibt es keine oder nur wenige Abstellmöglichkeiten. Gerade ältere Radfahrer, womöglich noch mit schweren E-Bikes oder Lastenrädern , tun sich unter diesen Umständen schwer. Wer sein Fahrrad nicht sicher unterbringt, nimmt im Zweifelsfall trotz guten Willens das Auto , befürchtet der Vorsitzende des Fahrradclubs ADFC , Arne Schäffler.

Fehlende Abstellflächen für Fahrräder seien überall in den Stadtteilen und in der Innenstadt ein Problem, so Schäffler. Während es in der Innenstadt insbesondere auf öffentlichen Flächen Nachbesserungspotenzial gibt, seien in den Stadtteilen die privaten Wohnhäuser und -anlagen ein Problem.

Seit 2016 gilt, dass pro 30 Quadratmeter Wohnfläche ein Fahrradstellplatz vorhanden sein muss. Ein guter Anfang, so Schäffler , aber zu wenig. Eine vierköpfige Familie in einer 75-Quadratmeter-Wohnung brächte gerade mal zwei ihrer Fahrräder unter.

ADFC fordert mehr Fahrrad-Parkplätze in Augsburg

Auch die Qualität der Abstellflächen sei nicht geregelt. „In anderen Bundesländern gibt es beispielsweise Regeln, wie steil der Zugang zum Fahrradkeller sein darf“, berichtet er. Und der weit überwiegende Teil der Wohnungen sei vor 2016 erbaut und falle gar nicht unter diese Regelung. Hier schlägt der ADFC vor, dass ein Teil der vorgeschriebenen Pkw-Parkplätze freiwillig als Fahrradabstellflächen ausgewiesen werden könnte. Und man müsse den Eigentümern Anreize bieten, damit sie überdachte Stellplätze schaffen. Im Außenbereich vieler Häuser wäre dafür genügend Platz.

„Die Anzahl der Stellplätze bestimmt die Anzahl der Fahrzeuge “, so Schäffler. Wer mehr Platz für Fahrräder wolle, müsse Stellflächen für Autos reduzieren.

Baureferent Gerd Merkle sagt, das Tiefbauamt befasse sich mit den Möglichkeiten, öffentliche Pkw-Stellplätze in öffentliche Abstellanlagen für Fahrräder umzuwandeln. Es würden derzeit Erhebungen durchgeführt, um eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Bei Neubauten und Nutzungsänderungen gelte die Stellplatzsatzung der Stadt Augsburg. Nachdem dort der Umgang mit Lastenrädern und Fahrradanhängern nicht geregelt ist, werde im Rahmen der Bauberatung auf den Bedarf hingewiesen.

Nicht nur im privaten Bereich fehlt es an Abstellmöglichkeiten. Für die Fahrradstadt Augsburg ist es nach Ansicht des ADFC peinlich, wie wenige Fahrradplätze vor dem Rathaus zu finden sind – mindestens 50 neue Plätze sollten es seiner Meinung nach sein. Links vom Rathaus auf dem Fischmarkt beispielsweise gebe es dafür genügend Platz. Am Moritzplatz könnten durch Umwandlung von drei bis vier Pkw-Stellplätzen weitere Flächen für Räder geschaffen werden. Auf die Fläche eines Pkw-Parkplatzes passen zehn Fahrradparkplätze – Lastenräder bräuchten etwa den doppelten Raum.

Umwandlung von Pkw-Stellplätzen ist in Augsburg ein heikles Thema

Arne Schäffler ist sich bewusst, dass die Umwandlung von Pkw-Stellplätzen in „minderwertige“ Radstellplätze kein beliebtes Thema ist. Er befürwortet deshalb viele kleine Schritte statt weniger großer. Zwei bis drei Prozent der Parkplätze in Radplätze umzuwandeln reiche aus. Etwa zehn Prozent der Stellplätze sollten künftig für Lastenräder ausgerüstet werden, die länger und breiter sind als herkömmliche Fahrräder. Kürzlich war auch ein Bürgerbegehren zum Radverkehr vorgestellt worden.

Die Stadt rüstet im Stadtgebiet an einigen Stellen stark nach. Neben dem Bau eines automatischen Fahrradparkhauses für rund 120 Fahrräder am Bahnhof Haunstetter Straße ist eine Abstellanlage für 20 Fahrräder an der Haltestelle Rotes Tor geplant. Laut Merkle befindet sich ein gesamtstädtisches Konzept in Vorbereitung. Kürzlich wurde ein Bürgerbegehren zum Radverkehr vorgestellt.

Zu wenige Abstellplätze gibt es nach Ansicht des Vorsitzenden der Unternehmergemeinschaft „Wir in Göggingen “ (WIG), Dieter Kleber , etwa in der Bgm.-Aurnhammer-Straße. „Immer mehr Kunden kommen mit dem Fahrrad , aber nur vor wenigen Geschäften gibt es Abstellmöglichkeiten “, weiß der Unternehmer. Vor allem die Nutzer von Lastenfahrrädern hätten Probleme. Dabei gäbe es in Göggingen sogar Platz für überdachte Fahrradparkplätze. Kleber könnte sich derartige Stellflächen gegenüber der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 1 vorstellen.

Lechhausen hat genügend Fahrradständer - an der Pflege hapert es

In Lechhausen gibt es neue Fahrradständer – die Probleme sind hier anders gelagert. Für die Installation von Fahrradständern im Stadtteil setzte sich die Aktionsgemeinschaft Lechhausen massiv im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) ein. Geschaffen wurden Halterungen für rund 60 Räder, was Walter Wölfe, einer der Initiatoren, für eine „stattliche Ausbeute“ hält. „Nur die Pflege funktioniert so gut wie nicht“, sagt er. Der stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, der sich bis vor drei Jahren noch als Stadtteil-Manager um den Ausbau des Angebots bemühte, meint: Das Thema werde mehr und mehr zum Ärgernis. Denn es kümmere sich niemand um die Ständer.

Niemand fühlt sich laut Wölfle zuständig. Vor allem aber wisse niemand, wohin er sich mit einer Beschwerde wenden sollte: „Ans Grünamt? Ans Ordnungsreferat? Ans Tiefbauamt? Oder gleich ans Abfallwirtschaftsamt?“

