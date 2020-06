vor 32 Min.

Hat bei den Augsburger Wildstörchen nur ein Junges überlebt?

In den vergangenen Tagen war das Wetter für den Nachwuchs der einzigen Augsburger Wildstörche nicht ideal. Von wo aus sie sich beobachten lassen.

Starker Regen und Kälte sind für Storchennachwuchs gefährlich. In den vergangenen Tagen war das Wetter für den Nachwuchs der einzigen Augsburger Wildstörche nicht ideal. Bei dieser Witterung duckten sich die Küken tief ins warme Nest, erklärt Experte Gerhard Mayer. Selten ist ein Lebenszeichen zu sehen. Nach langem Warten konnte er im Horst an der Zoomauer einen Jungstorch fotografieren. Seine Schwingen sind schon gut entwickelt. Der männliche Storch bewachte den Nachwuchs.

Im Mai hatte Mayer noch zwei junge Störche im Nest entdeckt. Es sei zu hoffen, dass auch das zweite Küken noch am Leben ist, sagt er. Wer die Störche beobachten will, hat im Zoo eine gute Sicht auf das Nest. Eine andere Möglichkeit ist der Fußweg außen an der Zoomauer entlang beim Dr.-Ziegenspeck-Weg. (eva)

