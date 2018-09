22:08 Uhr

Haunstetten: Wie Bürger ihren Stadtteil beurteilen

Ein Planungsbüro wollte von den Menschen wissen, was sie schätzen und was besser werden muss. Dabei waren einige skeptisch, ob die Stadt die Zukunft richtig anpackt.

Von Stefanie Schoene

Was sagen die Haunstetter eigentlich zu ihrem Stadtteil? Was ist gut, was muss besser werden? Anlässlich des „integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes“ für den Stadtteil wollte das Planungsbüro agl Antworten von den Bürgern auf diese Fragen.

Die Renovierung der Eschendorfschule sei das einzig Gute gewesen in den letzten Jahren. Zum ersten Mal seit Langem habe die Stadt mit dieser Investition Interesse am Stadtteil Haunstetten gezeigt. Das denkt jedenfalls der Alt-Haunstetter Walter Löffler. 5,9 Millionen Euro nahm die Stadt in den letzten zwei Jahren für die umfassende Renovierung in die Hand und Löffler ist sichtlich beeindruckt vom Resultat. Und sonst? Schön sei es schon in Haunstetten, aber trotz seiner Größe als zweitgrößter Stimmbezirk der Stadt werde Haunstetten von Politikern wie das fünfte Rad am Wagen behandelt.

Der Rentner, der früher Manager eines Rechenzentrums war, steht am Stand des Planungsbüros agl Hartz, Saad, Wendl, das einen Pavillon vor dem Bürgerbüro Haunstetten aufgebaut hat. Der Stand ist Teil des „Beteiligungsprozesses zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK), für den die Planer von der Stadt beauftragt worden sind. Am Tag zuvor war der Stand zwei Stunden am Park&Ride-Platz sowie zwei weitere Stunden an der Einmündung Oberer Feldweg postiert, um mittels anonymer Fragebögen, einer Meinungswand und Gesprächen ein nichtrepräsentatives Stimmungsbild der Haunstetter zu ihrem Stadtteil einzufangen.

Die alte B17 durchschneidet das Quartier

„Was uns trennt, ist halt die alte B17, die durchschneidet das Quartier“, sagt Löffler. Das eigentliche Haunstetten liege östlich dieser Grenze, die westliche Seite „drüben“ gehört für ihn nicht so recht dazu. Trotzdem war er gegen Ende der 1990er Jahre – als die Stadt plante, die vierspurige Landsberger Straße zu verkleinern – Teil der Gegeninitiative „Erhalt B17 alt“. „Ein Rückbau hätte zu noch mehr Stau geführt“, ist er sich heute noch sicher. Ein weiterer neuralgischer Punkt, bei dem Löffler die ordnende Hand vermisst, ist die Glockenstraße mit den Anliegern Naturfreibad, FC Haunstetten und Tennisverein. Sattelschlepper und Hänger blockieren die Straße, manche schon seit Wochen, so seine Beobachtungen. Für Veranstaltungen der Vereine fehle es dann an Parkplatz. Dies müsse die Stadt neu organisieren.

Die eigentliche Sünde aber waren in seinen Augen die anonymen Wohnblöcke, die „drüben“ in den 60er Jahren gebaut wurden. Auch dass es keine Räume für kulturelle Veranstaltungen gebe, fördere die Entfremdung der Menschen. Der Maibaum allerdings zog neulich beim Weinfest viel Volk an, auch junge und viele von diesen sogar in Tracht, muss Löffler anerkennen. Und wo sieht er das Zentrum Haunstettens? An der Hofackerstraße jedenfalls nicht, die sei als neues Quartierszentrum gefloppt.

Eine Mitte für das Viertel gibt es nicht

„Die Gegend dort ist tot“, findet auch Karl Heinz Schepf, der sich ebenfalls am Stand eingefunden hat. „Abends um halb zehn begegnen Ihnen dort zwei Leute, das wars.“ Eine Mitte können sie im Viertel derzeit nirgends ausmachen. Dass Haunstetten zerfranst ist, mehrere, miteinander nicht verbundene Mini-Zentren hat, werde von Bürgern oft kritisiert, erklärt Eva Lichtenberger vom agl-Büro. Rudi Polsterl, 86, fühlt sich trotzdem wohl hier, sagt er.

Seit 80 Jahren lebt er in der Landsberger Straße, in der er auch sein Bettenfachgeschäft aufgebaut hat. Er nennt die Straße wegen der Gärten der zahlreichen Einfamilienhäuser sogar „grüne Lunge“, die Verengung auf zwei Spuren lehnt auch er ab. Die Eröffnung des Bürgerbüros als ein spätes Zeichen der „freundlichen Übernahme“ von 1972, also der Eingemeindung Haunstettens durch Augsburg, lobt er. Gegen das geplante Viertel mit 10000 neuen Nachbarn im Südwesten haben alle drei nichts, skeptisch bleiben sie. Es gebe Hinweise, dass die Grundstückskäufe für die Stadt schlecht liefen, sagen sie, und dass es enorme Altlasten im Boden gebe. „Früher war dort eine Kiesgrube. Als die geschlossen wurde, fand viel Müll den Weg in dieses Loch. Der wird dann wieder hochkommen“, befürchtet Schepf. Was sie noch skeptisch sehen, ist der geplante Fahrradsteg über den Lech. Sie bezweifeln die Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen. „Der Steg müsste im Herbst und Winter gepflegt und die Zufahrtswege im Wald geteert werden.

Die Bürgerbeiträge an den Ständen und die Ergebnisse der Straßenbefragung werden laut Eva Lichtenberger ausgewertet und fließen als Zielsetzungen in die Aufgaben des städtebaulichen Ideenwettbewerbs für das neu entstehende Viertel Haunstetten Südwest ein. Der Wettbewerb soll Ende 2018 ausgeschrieben, der Gewinner bis Ende 2019 feststehen.

