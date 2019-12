vor 17 Min.

Haunstetter Straße: Neues Tempolimit ist vielen unbekannt

Mit einem Lasergerät kontrollierte die Polizei am Donnerstag das Tempo in der Haunstetter Straße.

In der Haunstetter Straße gilt seit November Tempo 50. Bei einer Kontrolle am Donnerstag waren sieben Prozent der Autofahrer zu schnell.

Von Stefan Krog

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag auf der Haunstetter Straße eine größere Tempokontrolle durchgeführt. Sieben Prozent der Autos (35 von 500) waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der auf Höhe der Siedlung des Volkes mit 77 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Er muss – wie drei weitere Autofahrer – mit einem Bußgeld rechnen. Bei den moderateren Tempoverstößen beließ es die Polizei bei einer mündlichen Verwarnung. „Das Ziel ist, die Autofahrer zu sensibilisieren und auf die neue Regelung aufmerksam zu machen“, so Polizeisprecherin Maria Enslin.

Spitzenreiter war mit 77 Kilometern pro Stunde unterwegs

Wie berichtet gilt auf der Achse Haunstetter/Landsberger/Königsbrunner Straße aus Gründen des Lärmschutzes seit November Tempo 50. In den Jahrzehnten zuvor durften Autofahrer dort 60 Kilometer pro Stunde fahren. Die Stadt montierte im November die Tempo-60-Schilder ab und wies – mit Verweis darauf, dass in geschlossenen Ortschaften grundsätzlich Tempo 50 gilt – vor Ort nicht gesondert auf die Änderung hin, etwa durch temporäre Schilder.

Achse ist kein Unfallschwerpunkt

Allerdings hat ein Teil der Autofahrer bisher noch nicht bemerkt, dass die Geschwindigkeitsregelung geändert wurde – das war auch das Ergebnis der Kontrollaktion, bei der Autofahrer von der Polizei herausgewunken und befragt wurden. Die Polizei kündigte an, die Achse weiterhin im Auge zu behalten. Als Unfallschwerpunkt gilt die Straße nicht, sodass Tempokontrollen dort eigentlich nicht verstärkt vorgesehen sind. Allerdings bleibe man im Gespräch mit der Stadt, was die Einhaltung des Tempolimits betrifft, so die Polizei.

Ampelschaltungen werden noch geändert

Im Zuge der Einführung des Tempolimits sollen auch die Ampelschaltungen auf der Achse geändert werden. Sie wurden bereits auf Tempo 50 angepasst. Für den Januar ist vorgesehen, dass die Ampeln dort in einen „intelligenten“ Betrieb gehen, also abgestimmt auf die aktuelle Verkehrssituation zwischen verschiedenen Schaltprogrammen wechseln. Das soll den Verkehr flüssiger halten. Aktuell sammelt die bereits installierte Technik noch Verkehrsdaten im Hintergrund.

