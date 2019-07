vor 4 Min.

Hauptbahnhof: Warum die "Barber Angels" an Gleis 1 Haare schnitten

Hanns-Andreas und Martina Gottschalk verstehen sich. Er will eine „ordentliche Frisur“, fürchtet aber um seinen Bart. Den lässt die Friseurin ihm – sie bringt ihn aber in Form.

Am Augsburger Hauptbahnhof wurden am Montag am Bahnsteig Haare geschnitten. Hinter dem skurrilen Szenario steckte eine besondere Aktion mit Herz.

Von Ina Marks

An Gleis 1 liegen Haare auf dem Boden. Hinter dem rot-weißen Absperrband arbeiten zwölf Männer und Frauen in Lederkluft. Manche von ihnen sind tätowiert, sie alle haben Scheren, Kämme oder Rasierer in ihren Händen. Vor der Bahnhofsmission am ersten Bahnsteig des Hauptbahnhofes werden am Montagmittag Haare geschnitten und Bärte gestutzt. Hinter dem ungewöhnlichen Szenario steckt eine Aktion mit Herz und Menschenliebe.

"Barber Angels" schneiden in Augsburg Bedürftigen die Haare

Nicht jeder hat genügend Geld, um sich regelmäßig die Haare schneiden zu lassen. So wie Melanie. Die 39-Jährige ist arbeitslos. Einen Friseur, sagt die Mutter eines fünfjährigen Sohnes, leiste sie sich selten. „Lieber gebe ich das wenige Geld für mein Kind aus und sehe dafür aus wie Kraut und Rüben.“ Melanie holt sich in der Bahnhofsmission an Gleis 1 öfters mal Kaffee oder etwas zu Essen. Dort erfuhr die Frau mit den längeren, schwarzen Haaren von dem Termin: Die sogenannten „Barber Angels Brotherhood“ sind am Montag erstmals nach Augsburg gekommen. In dem gemeinnützigen Verein haben sich deutschlandweit Friseure organisiert, die nebenbei bedürftigen Menschen die Haare schneiden, ehrenamtlich und kostenfrei. Der Andrang am Bahnsteig, wo auf Holzstühlen die Kunden geschnitten werden, ist groß. Auch Hanns-Andreas will eine ordentliche Frisur. Allerdings hat er etwas Angst.

„Erst wollte ich nicht kommen, weil ich um meinen Bart fürchte“, gesteht der 59 Jahre alte Augsburger, der, wie er sagt, seit zehn Jahren regelmäßig zur Bahnhofsmission geht. Jetzt sitzt der Mann mit den grauen Haaren auf einem der Stühle und bekommt einen neuen Haarschnitt. „Den Bart lassen wir dran“, beruhigt ihn Friseurin Martina Gottschalk mit den pink gefärbten Haaren. „Aber ich bringe ihn in Form.“ Die 27-Jährige aus dem Raum Regensburg engagiert sich seit eineinhalb Jahren bei den „Barber Angels“.

Für den guten Zweck nach Augsburg angereist

„Du lernst dabei Ehrfurcht vor dem Leben und vor dem, was du selbst hast“, meint sie. Friseurkollegin Milinde Müller, 33, ist extra aus dem Bayerischen Wald nach Augsburg für den guten Zweck angereist. Sie hat großen Respekt vor dem Schicksal der Hilfsbedürftigen. „Bei den Geschichten, die ich erzählt bekomme, denke ich oft, so etwas kann dir auch passieren.“ Meist sei es ein Schicksalsschlag, der die Menschen aus der Bahn werfe, weiß Müller. Scheu, mit den Obdachlosen oder Bedürftigen auf Tuchfühlung zu gehen, hat sie nicht.

Alex bekommt von Uwe Pichl eine neue Frisur, Monika von Veronika Kirsten und Klaus Schneider von der Bahnhofsmission wird von Petra Druskus frisiert (von links). Bild: Bernd Hohlen

„Hemmungen wären fehl am Platz. Zudem haben wir Desinfektionsmittel, Handschuhe und Waschhauben.“ Letzteres, erklärt sie, seien eine Art Duschhaube mit einem Mittel, das die Haare frisch mache. „Das ersetzt zwar nicht das Waschen, aber bringt einen angenehmen Effekt.“ Drei Stunden lang sind die „Barber Angels“ am Montag an der Augsburger Bahnhofsmission im Einsatz. Claus Niedermaier erwartet 100 bis 150 Kunden. Der Biberacher Friseurmeister hat vor knapp drei Jahren zusammen mit befreundeten Kollegen die „Barber Angels Brotherhood“ gegründet. Bundesweit gebe es mittlerweile über 300 Mitglieder. Sie sind nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden sowie auf Mallorca im Einsatz. „Wir wollen den Bedürftigen ihre Würde und ihr Selbstvertrauen zurück geben“, erläutert der 57-Jährige die Intention. Er zeigt zu Hanns-Andreas, der frisch frisiert vom Stuhl aufsteht und sich zufrieden in einem Handspiegel betrachtet.

"Barber Angels": Haare schneiden und Gutes tun

„Sehen sie mal, wie er jetzt stolz da steht und sein Kreuz durchdrückt.“ Niedermaier freut so etwas. „Haare schneiden und damit etwas Gutes tun“, meint er, sei ein über 2000 Jahre altes Konzept, das schon Jesus verfolgt habe. „Er ließ die Apostel in Städten Jünger aquirieren, die den Armen die Haare schnitten.“ Niedermaier und seine Kollegen wollen diese Aktion künftig regelmäßig in Augsburg durchführen. Dafür suchen sie noch Friseure aus der Region, die ehrenamtlich mithelfen wollen. Warum die Friseure alle Lederkluft wie Rocker tragen, hat einen bestimmten Grund, den er erklärt.

Am Augsburger Hauptbahnhof wurden am Montag am Bahnsteig Haare geschnitten. Hinter dem skurrilen Szenario steckte eine besondere Aktion mit Herz. Video: Bernd Hohlen

„In unserer Berufsgruppe gibt es viel Schickimicki mit Klimper Klimper und gefälschten Rolexuhren. So ein Auftreten würde nicht zu unseren Kunden passen.“ Mit dem Lederoutfit sei die Brücke zu den Bedürftigen schnell geschlagen. Es sei aber auch schon passiert, dass Menschen zu ihnen kamen, die alles andere als bedürftig waren. Niedermaier erzählt von einem Lehrerehepaar, das sich und den Kindern die Haare schneiden ließ. Pech war nur, dass die Eltern danach mit Foto in einer Zeitung erschienen mit der Überschrift, dass Bedürftigen die Haare geschnitten wurden. Der Friseurmeister grinst. „Ich glaube, das haben sie zum ersten und letzten Mal getan.“ Melanie freut sich. Sie ist bald an der Reihe. Sie hätte gerne einen Undercut, bei dem ein Teil der Haare rasiert wird. „Heute bin ich mutig“, sagt die Mutter.

