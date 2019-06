vor 17 Min.

Heißester Tag des Jahres: So warm war es seit 1980 am 26. Juni

Die Hitze hat Augsburg im Griff. Heute wird der heißeste Tag des Jahres. Doch wie warm war es in vergangenen Jahrzehnten an diesem Tag? Und wo liegt der Rekord?

Richtig sommerlich ist es in diesen Tagen in Deutschland. In einigen Regionen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit bis zu 40 Grad. Nicht ganz so extrem heiß sind die Temperaturen in der Region. Für Augsburg und Schwaben sagt der Wetterdienst wetterkontor.de für den heutigen Mittwoch Spitzentemperaturen zwischen 35 und 36 Grad voraus.

Hitze in Schwaben: Heute fällt in Augsburg wohl ein Rekord

Damit wird heute mit großer Wahrscheinlichkeit ein Rekord geknackt: Es wird der heißeste Tag des Jahres. Bislang lag die Höchsttemperatur 2019 in Augsburg noch bei 29,5 Grad - dieser Wert wurde vor genau einer Woche am 19. Juni gemessen. Doch wie warm war es am 26. Juni in den vergangenen Jahrzehnten? Und wie haben sich die Temperaturen an diesem Tag über die Jahre entwickelt? Das zeigen wir in unserer Grafik.

Das sind die Hitzerekorde der Stadt Augsburg

Besonders warm war es mit einem Tageshöchstwert von 31 Grad am 26. Juni im Jahr 1994. Auch im Jahr 2003 wurde es sehr heiß an diesem Tag - es wurden 27,6 Grad erreicht. Sollten am heutigen Mittwoch tatsächlich 35 Grad erreicht werden, wäre dies ein neuer Rekord für den 26. Juni.

Vom höchsten jemals in Augsburg gemessenen Wert ist das aber noch weit entfernt. Der absolute Temperaturrekord liegt nämlich bei 36,1 Grad am 27. Juli 1983. Der Sommer, der in Augsburg dauerhaft am wärmsten war, fällt in das Jahr 2003. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Umfrageinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen