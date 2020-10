17:49 Uhr

Helfer ziehen verletzten Fahrer aus Kabinenroller

Bei einem Unfall in Augsburg wurde ein 36-Jähriger verletzt.

In Augsburg kommt ein 36-Jähriger mit seinem Kabinenroller von der Fahrbahn ab und rammt ein geparktes Auto. Helfer ziehen den Verletzten aus dem Fahrzeug.

Der 36-jährige Fahrer einer Piaggio-Ape (dreirädriger Roller mit Kabine) ist am Mittwoch gegen 20.35 Uhr bei einem Unfall in der Neuburger Straße verletzt und von Helfern aus seinem Gefährt gezogen worden. Der Mann kam auf Höhe der Dr.-Schmelzing-Straße aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Opel, so die Polizei.

36-Jähriger wird bei Unfall mit Kabinenroller in Augsburg verletzt

Am Auto entstanden 4000 Euro Schaden, an der Ape ein Totalschaden. Der 36-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde. Die Polizei bittet die namentlich unbekannten Ersthelfer sowie andere mögliche Unfallzeugen, sich unter Telefon 0821/323-2310 zu melden. (skro)

Themen folgen