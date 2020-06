06:30 Uhr

Helio-Center soll attraktiver werden: Fast alle Ladenflächen belegt

Im Helio-Center am Augsburger Hauptbahnhof wurden bisher nicht alle Ladenflächen genutzt. Jetzt hat das Fitnessstudio John Reed eröffnet.

Plus Im Helio am Augsburger Hauptbahnhof hat ein besonderes Fitnessstudio geöffnet – und es gibt weitere Pläne, die das Einkaufscenter attraktiver machen sollen.

Von Andrea Wenzel

Das Helio-Center am Augsburger Hauptbahnhof ist um einen Mieter reicher: Wie seit längerem angekündigt, hat das Fitnessstudio John Reed zu Beginn der Woche seinen Betrieb aufgenommen. Auf zwei Etagen und insgesamt 2500 Quadratmetern Fläche bietet das Unternehmen seinen Kunden einen besonderen Mix aus Musik und Fitness an.

Bei dem Fitness Music Club, wie sich John Reed bezeichnet, liegt der Fokus auf dem passenden Sound zum Training. Dafür sorgen DJs, die auflegen, und der hauseigene Radio-Sender. Die einzelnen Trainingsbereiche des Studios sind zudem außergewöhnlich eingerichtet und gestaltet.

Trainieren in besonderem Ambiente: Das John Reeed Fitnessstudio hat im Helio am Hauptbahnhof eröffnet. Bild: John Reed Fitness

John Reed und Großteil der Geschäfte im Helio sind geöffnet

Mit dem Einzug von John Reed sind die 36.700 Quadratmeter des Helio damit so gut wie komplett belegt und vermietet. Dank der Lockerungen in der Coronaphase hat der Großteil der Geschäfte und Einrichtungen mittlerweile auch wieder geöffnet. Nach wie vor geschlossen sind jedoch weiterhin das Kino (Corona-Vorgaben) und auch das chinesische Restaurant im Erdgeschoss.

„Natürlich hat Corona auch das Helio und seine Mieter in den vergangenen Monaten gebremst. Davon abgesehen sind wir aber zufrieden mit der Entwicklung und freuen uns für Augsburg, dass in dieser zentralen Innenstadtlage das Leben zurückkehrt“, teilt Helio-Sprecher Peer Schlinkmann mit.

Sitzgelegenheiten und Monitore sollen das Helio attraktiver machen

Dazu kündigt er Neuerungen an: Um die Aufenthaltsqualität im Center zu steigern, habe man eine ganze Reihe zusätzlicher Maßnahmen unternommen und werde sie in den nächsten Wochen umsetzen.

Dazu gehört unter anderem die Installation von Sitzgelegenheiten, mit passenden Stehtischen in ähnlichem Design. Auch ein Wegeleitsystem zur besseren Orientierung sowie Monitore für die Anzeige aktueller Nachrichten, Abfahrtszeiten der Züge im Hauptbahnhof und für Werbemöglichkeiten der Mieter soll es bald geben.

Augsburg: Das Helio-Center will seinen Ansprüchen gerecht werden

Damit nähert sich das Center so langsam jenem Zustand an, den es bei Eröffnung im Sommer 2018 eigentlich schon bieten wollte: Als Nachfolger des wenig erfolgreichen Fuggerstadt-Centers wollte der neue Betreiber das Helio zu einem modernen Marktplatz in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof machen. Weil einige Mieter aber nicht rechtzeitig eingezogen waren, verlief der Start holprig, mancher Ladenbesitzer klagte über fehlende Kundenfrequenz und damit Umsätze, die zunächst hinter den Erwartungen zurück blieben.

Die Lage verbesserte sich nur langsam. Mit den neuen Maßnahmen, die das Helio attraktiver machen sollen und nun ohne Leerstände, greift das Einkaufscenter aber neu an und will seinen Ansprüchen doch noch gerecht werden.

