vor 39 Min.

Herbstplärrer, Fußball und Co.: Das ist am Wochenende in Augsburg los

Noch keine Pläne fürs Wochenende? Wir hätten da ein paar Vorschläge. Welche Veranstaltungen in den nächsten Tagen in Augsburg stattfinden, erfahren Sie hier.

In Augsburg und Umgebung findet am Wochenende wieder allerlei Interessantes statt. Nicht nur Fußball- und Eishockeyfreunde kommen auf ihre Kosten. Trotz der sinkenden Temperaturen am Ende der Woche können Sie die freien Tage in der Region genießen.

Die Panther laden am Samstag zum "Hockey Day"

Die Augsburger Panther und der AEV-Nachwuchs veranstalten am Samstag ihren fünften "Hockey Day", mit dem sie die bevorstehende Saison eröffnen. Neben einem offiziellen Mannschaftstraining steht auch eine Autogrammstunde mit den Hockeyprofis auf dem Programm. Einlass ins Curt-Frenzel-Stadion ist um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Halbzeit auf dem Augsburger Herbstplärrer

Der 140. Augsburger Plärrer ist seit vergangenem Wochenende in vollem Gange. Bis zum 9. September wird das bunte Treiben noch andauern. Am Freitag öffnet Schwabens größtes Volksfest um 12 Uhr seine Pforten. Im Festzelt Binswanger sorgt zum Wochenendauftakt am Freitag ab 17.30 Uhr die Showband "Die Eslarner" für Stimmung, in der Doppelbock Alm tritt ab 18 Uhr das DJ-Ötzi-Double Kay Christiansen auf. Im Schaller Festzelt sind ab 18.30 Uhr die Bands "The Mercuries" und im Vorprogramm "Die Ricardos" zu sehen. Am Samstag und Sonntag öffnet der Plärrer jeweils bereits um 10.30 Uhr.

Der FC Augsburg empfängt am Samstag Mönchengladbach

Nach dem ersten Auftaktsieg in der Bundesligageschichte des Clubs am vergangenen Wochenende in Düsseldorf startet der FCA an diesem Samstagnachmittag in die Heimspielsaison. Anstoß in der WWK Arena ist um 15.30 Uhr, die Elf von Trainer Manuel Baum trifft auf Borussia Mönchengladbach.

Open-Air-Kino im Familienbad am Plärrer

Von Freitag bis Sonntag haben Kinofans die Möglichkeit, Filme unter freiem Himmel zu sehen. Beim Lechflimmern werden verschiedenen Filme gezeigt, die für Jung und Alt Spaß auf der Leinwand versprechen. Los geht es jeweils ab 20 Uhr im Familienbad am Plärrer. Das Programm im Überblick:

Freitag: Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: In den Gängen

Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: In den Gängen Samstag : Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: Arthur & Claire

: Kino 1: Sauerkrautkoma - Kino 2: Arthur & Claire Sonntag: Kino 1: Safari - Match Me If You Can - Kino 2: Greatest Showman

Internationale Tätowier-Messe im Kongresszentrum

150 Tattookünstler aus aller Welt kommen am Samstag und Sonntag im Kongress am Park zu einer internationalen Fachmesse zusammen. Interessierte können sich dort umsehen, beraten lassen oder direkt ein Kunstwerk auf ihre Haut stechen lassen. Beginn der Veranstaltung ist an beiden Tagen jeweils um 12 Uhr. (jmr-)