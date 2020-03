Hermann-Schmid-Akademie: Augsburger Lehmbaugruppe will Teile übernehmen

Plus Die Augsburger Lehmbaugruppe bietet ihre Unterstützung für Schüler der Hermann-Schmid-Akademie an. Welche Fachrichtungen übernommen werden könnten.

Am Freitag wurde die Öffentlichkeit über die Schließung der Hermann-Schmid-Akademie (HSA) Ende des Schuljahres informiert. Schüler, Eltern und Lehrer wurden davon überrascht. Auch mit der Augsburger Lehmbaugruppe, eine der größten privaten Schulträger in der Region, wurde im Vorfeld kein Wort zu dem Thema gewechselt.

„Wir haben von der Schließung der HSA auch erst am späten Donnerstagabend erfahren“, sagt Raphael Brandmiller, Geschäftsführer der Augsburger Lehmbaugruppe. Bis zum heutigen Zeitpunkt habe sich niemand der Verantwortlichen der HSA bei dem Augsburger Schulträger gemeldet, der neben der Technikerschule Augsburg (TA) auch mehrere Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe in der Region betreibt. Daneben ist die Lehmbaugruppe der Träger der Montessori-Schulen in Kempten.

Hermann-Schmid-Akademie: Lehmbaugruppe will zahlreichen Schülern einen Platz anbieten

Der Schulträger will nun für einen Teil der Schüler in die Bresche springen: So konnten laut des Schulträgers schnell ausreichend Kapazitäten geschaffen werden, um allen Schülern der HSA in den Fachrichtungen Maschinenbau, Mechatronik und Elektronik für das Schuljahr 2020/2021 an der Technikerschule Augsburg einen Platz anbieten zu können. Für die betroffenen Schüler gebe es am Donnerstag eine Infoveranstaltung an der HSA.

Die Lehmbaugruppe bietet ebenfalls an, die Fachrichtung Bautechnik der HSA durch die Technikerschule Augsburg zu übernehmen. Da diese Fachrichtung von der TA bisher noch nicht unterrichtet werde, brauche es hierfür die Unterstützung der Regierung von Schwaben. Raphael Brandmiller: „Wir sind mit der Regierung von Schwaben im Gespräch und hoffen, hier eine gemeinsame Lösung finden zu können.“

Augsburger Lehmbaugruppe prüft Übernahme der Trägerschaft für die Rudolf-Diesel-Realschule

Die Lehmbaugruppe prüft ebenfalls die Übernahme der Trägerschaft für die Rudolf-Diesel-Realschule. Wie berichtet würden nach der Schließung rund 180 Realschüler einen neuen Platz benötigen. „Die Schüler aus ihrer Lernumgebung herauszureißen und auf andere, überfüllte Realschulen zu verteilen, ist ein Unding. Die Lehmbaugruppe würde die Realschule laut einer Mitteilung deshalb gerne in ihrer jetzigen Form übernehmen. Dafür wäre der Schulträger auf Unterstützung der Stadt, der Regierung von Schwaben und des Kultusministeriums angewiesen, so Wolfgang Rock, Geschäftsführer der Lehmbaugruppe.

