16:26 Uhr

Hermann-Schmid-Akademie: Gemeinsam nach Lösungen suchen

Die ungewisse Zukunft der Schüler darf Stadt und Staat nicht kalt lassen.

Von Miriam Zissler

Schüler, Eltern und Lehrer der Hermann-Schmid-Akademie (HSA) sind auf die Straße gegangen und haben ihren Protest deutlich ausgedrückt. Das ist gut so. Die geplante Schließung hat sie kalt erwischt, die Diskussion um die Nachnutzung ihres Gebäudes wütend gemacht. Es geht um ihre Zukunft und sie fühlen sich übergangen. Die Karten, die sie in der Hand halten, sind freilich nicht die besten. Stadt und Staat müssen bei der Schließung der privaten Einrichtung nicht in die Bresche springen.

Am runden Tisch nach Lösungen suchen

Aber kalt darf es sie auch nicht lassen, wenn hunderte junge Menschen vor einer ungewissen Zukunft stehen. Gemeinsam sollte nun nach Perspektiven gesucht werden. Der runde Tisch ist eine Möglichkeit für alle Seiten, sich sachlich auszutauschen. Im Fall der Realschule kann dort womöglich – wenn alle zu Kompromissen bereit sind – eine Lösung erreicht werden. Es wäre begrüßenswert, wenn die Klassenverbände erhalten werden könnten. Doch damit ist es nicht getan. Die HSA umfasst vier weitere Schulen, deren Schüler auch nach Lösungen suchen.

