Herzloses Instagram? Das sagen Augsburger Influencer zur Like-Änderung

Instagram will sichtbare Likes für Bilder abschaffen. Erste Tests laufen bereits. Wir haben Influencer aus der Region gefragt, was sie dazu sagen.

Es ist eine kleine Geste, aber - auch wenn es vielleicht übertrieben klingt - sie könnte die Welt verändern. Zumindest die der über eine Milliarde Instagram-Nutzer weltweit. Die Social Media-Plattform will nämlich ihre Herzchen abschaffen. Also die Likes, die Nutzer für Fotos vergeben können. Nicht komplett. Aber die Sichtbarkeit der digitalen Liebesbekundungen.

Die Herzen verschwinden nicht völlig von der Foto- und Video-Plattform. Sie können weiter vergeben werden. Aber: Zu sehen sind die Herzchen nur noch bei eigenen Beiträgen. Unter fremden Beiträgen nicht mehr. Dort sieht man fortan nur noch die abgegebenen Kommentare - und ob der Post eigenen Freunden gefallen hat.

Die Idee, die dahinter steckt: Entfallen die sichtbaren Likes, entfällt auch der enorme Erfolgsdruck, unter dem vor allem Jugendliche in sozialen Netzwerken stehen. Instagram-Chef Adam Mosseri hatte Anfang Juli in einem Interview mit der FAZ gesagt, dass man nicht wolle, "dass sich Nutzer zu sehr darauf fokussieren, miteinander zu konkurrieren". Instagram solle kein "Wettbewerb sein, sondern ein Ort, an dem Menschen sich mit denjenigen verbinden können, die ihnen wichtig sind".

Keine Likes auf Instagram: Augsburger Influencer mit gemischten Gefühlen

Sogenannte Influencer leben allerdings von hohen Like- und Follower-Zahlen. Bricht ihr Geschäftsmodell jetzt zusammen? Die Augsburger Influencerin ellabekind (231.000 Abonnenten) glaubt nicht daran. "Die Insights (Statistiken zu Reichweite, Interaktionen und User-Verhalten), die für andere ohnehin nicht sichtbar sind, bleiben ja erhalten. Diese können wir weiterhin an Firmen schicken. Und die Followerzahl ist ja auch immer noch zu sehen", sagt sie.

Die Augsburgerin findet es sogar gut, dass "sich Instagram Gedanken macht und die negativen Folgen von Social Media verbessern möchte". Denn durch den sichtbaren Wegfall der Herzchen würde lediglich der Druck entfallen. Vor allem jüngere Mädchen würden sich dann wahrscheinlich nicht mehr schlecht oder unbeliebt fühlen, nur weil sie nicht viele Likes bekommen haben. "Ich finde es insgesamt eine super Sache. Die Frage ist aber, ob Instagram dann nicht auch etwas an Reiz verliert, wenn keiner mehr sieht, wie beliebt ein Foto ist." Schließlich sei es ja schon so, dass Leute eher auf Dinge stehen, die "gehypt" werden. Und weniger auf kleine unbekannte Sachen.

Bloggerin Cécile Sauer, die mit ihrem Instagram-Account flipper_theodora, über 31.000 Abonnenten erreicht, sieht ein "herzloses" Instagram mit gemischten Gefühlen. "Einerseits wäre der Druck, möglichst viele Likes zu bekommen, natürlich weg. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich schwierig, Erfolg zu messen, wenn es keine Likes mehr gibt." Das könne im schlimmsten Fall sogar die Zusammenarbeit mit diversen Firmen gefährden.

"Herzloses" Instagram wird aktuell in sieben Ländern getestet

In Kanada läuft die "herzlose"-Testphase von Instagram schon seit Mai. Anscheinend mit Erfolg. Denn nun hat Instagram seine Aktion auf Nutzer in Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien und Neuseeland ausgeweitet. Ob und wann der Test nach Deutschland kommt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. (tf)

