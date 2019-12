vor 20 Min.

Hessing-Kinderhaus bietet jetzt mehr Platz

Für 1,4 Millionen Euro wurde die Einrichtung erweitert und ausgebaut. 280 Kinder können dort betreut werden.

Von Fridtjof Atterdal

Im Hessing-Kinderhaus in Göggingen werden Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreut und dürfen voneinander lernen. Die Inklusion werde hier mit großem Aufwand betrieben und von den Eltern geschätzt, sagt Kinderhausleiterin Melanie Mayer. Weil der Bedarf an Betreuungsplätzen hoch ist, wurde der Standort an der Mühlstraße jetzt für 1,4 Millionen Euro ausgebaut. Seit September sind die zwei neuen Flügel mit Platz für 30 zusätzliche Kinder in Betrieb.

Spielbereiche im Hessing Kinderhaus werden schon fleißig genutzt

Die Räume im Kinderhaus riechen noch neu und draußen vor den Fenstern warten Erdhaufen darauf, im Frühjahr zu Spielbereichen für die Kleinen gestaltet zu werden. Doch die Spielzimmer haben die Kinder längst voll in Beschlag genommen. Zwei Gruppenräume mit jeweils einem Nebenraum sind ans Bestandsgebäude angebaut worden, dazu ein Mehrzweckraum, in dem die Kinder schlafen, aber auch Bildungsangebote und andere Aktivitäten stattfinden können. Ein Büro, Garderoben und ein Besprechungszimmer sind ebenfalls entstanden.

In der kleinen Küche der Bienengruppe werden Butterplätzchen gebacken, schließlich kommt der Nikolaus, mit dem wollen sich die Kinder gut stellen. Die neuen Gruppenräume sind hell und freundlich mit viel Platz. Aus Holz ist hier eine zweite Ebene entstanden, auf die sich die Kinder zurückziehen können, wenn sie einmal ihre Ruhe haben wollen. Dieser Rückzugsbereich wurde mit Geldern des Fördervereins „Ein Haus für Kinder“, bezahlt, der mit seinen Mitteln dazu beigetragen hat, dass solche Extras angeschafft werden konnten.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ist hoch

Wenn man die Kinder im Umgang miteinander beobachtet, könnte man vergessen, dass viele von ihnen unter schweren Einschränkungen leiden, mit denen sie in anderen Einrichtungen nicht zurechtkämen. Hier gehen sie selbstverständlich miteinander um, was wohl auch daran liegt, dass für die Kinder mit Förderbedarf im Haus Pädagogen, Therapeuten und Ärzte Hand in Hand zusammen arbeiten, wie Hessingdirektor Markus Funk betont. „Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist in Göggingen ungebrochen hoch“, sagt Funk zur Entscheidung, das Kinderhaus auszubauen und damit um zusätzliche Betreuungsplätze zu erweitern.

Hessing Förderzentrum gibt es seit über 50 Jahren

Das Hessing-Förderzentrum gibt es bereits seit über 50 Jahren. Im Laufe der Jahre habe es sich zum Inklusionszentrum gewandelt, so Funk. Das Förderzentrum ruht auf drei Säulen. Die erste Säule sind die beiden Kinderhäuser – neben dem Haus an der Mühlstraße gibt es noch einen Standort an der Wellenburger Straße. In den Kinderhäusern gibt es Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze für jetzt 280 Kinder. Davon haben 90 Kinder einen besonderen Förderungsbedarf. Diesem werde unter anderem auch durch eine kleine Gruppengröße Rechnung getragen, so Funk. Weitere Säulen sind das sozialpädiatrische Zentrum und die interdisziplinäre Frühförderungsstelle, die Kinder in anderen Einrichtungen betreut. 170 Mitarbeiter betreuen über die drei Stellen hinweg rund 2430 Kinder.

