Hessing-Klinik schränkt den Notfallbetrieb ein

Friedrich Hessing ist Namensgeber für die Klinik in Göggingen. Seine Büste steht am Eingang zur Notaufnahme.

Die Notaufnahme der Hessing-Klinik im Göggingen ist während der Sommermonate nachts nicht besetzt. Die Klinik erläutert die Gründe.

Von Michael Hörmann

Die Hessing-Klinik in Göggingen gilt in erster Linie als bekannte Adresse für Patienten mit Knochenbrüchen. In der Unfallchirurgie werden zudem Schnittwunden, Verbrennungen und Verätzungen der Haut behandelt. Es gibt hier eine Notaufnahme, die normalerweise rund um die Uhr geöffnet ist. Durchschnittlich kommen 1400 ambulante Patienten pro Monat in die Unfallchirurgie inklusive der Notaufnahme. Nachts sind es durchschnittlich bis zu zwei Patienten, heißt es.

Notaufnahme ist von 7 bis 20 Uhr geöffnet

Die Klinik hat für die Sommernächte den Notdienst eingeschränkt. Vorübergehend werden die Öffnungszeiten auf 7 bis 20 Uhr reduziert. Für diese Entscheidung führt die Klinik mehrere Gründe an: Mitarbeiter sind im Sommerurlaub, zudem werden neue Klinik-Mitarbeiter eingearbeitet. Darüber hinaus laufen für Beschäftigte Weiterbildungen im Bereitschaftsdienst.

Noch gibt es keine konkrete Zeitangabe, wie lange der eingeschränkte Notfalldienst in der Hessing-Klinik läuft. Wer daher in nächster Zeit nachts ein gesundheitliches Problem hat, muss eine andere Notaufnahme im Stadtgebiet ansteuern. Dazu zählen die Uniklinik und das Klinikum-Süd in Haunstetten.

In Göggingen ist die Notaufnahme nach Auskunft der Klinik mit insgesamt elf Mitarbeitern voll besetzt. Hinzu kommt das Team der Unfallchirurgie, das aus acht Ärztinnen und Ärzten besteht.

