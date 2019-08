vor 51 Min.

Heute Augsburger Friedensfest 2019: Das Programm

Die Friedenstafel ist die zentrale Feier zum Friedensfest. Es findet heute, am 8. August, auf dem Rathausplatz Augsburg die Friedenstafel statt. Hier die Infos zum Programm.

Von Michael Hörmann

Es ist soweit: Das Augsburger Hohe Friedensfest 2019 findet heute statt. Alle, die in Augsburg leben und arbeiten, können sich über den zusätzlichen Feiertag freuen und natürlich auch an den Feierlichkeiten der Stadt Augsburg teilnehmen. Bereits seit Ende Juli läuft das vielfältige Programm unter dem Motto "Freiheit".

Ein Highlight ist sicherlich die "Friedenstafel", die am Feiertag auf dem Rathausplatz der Fuggerstadt stattfindet. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes spielt auch das Wetter mit: Heute sollen die Temperaturen wohl zwischen 14 und 25 Grad liegen und Regen ist bisher nicht angesagt.

Friedensfest 2019, Augsburg: Das Programm

Das Programm zum Thema Freiheit hat viele Aspekte. Es gibt Feste, Filme, Theateraufführungen, Ausstellungen und auch einen Schreibwettbewerb. Zum ersten Mal ist der Stadtjugendring mit einer mehrtägigen Aktion dabei. Ein Überblick.

Festival der Kulturen: Die Veranstaltung kommt bei den Besuchern nicht nur deshalb gut an, weil kein Eintritt erhoben wird. Es ist die bunte musikalische Mischung, die am Annahof und auf dem Stadtmarkt geboten wird. Termin ist am Freitag, 26. Juli, und Samstag, 27. Juli.

Kunstaktion: Auch in diesem Jahr wird eine Hausfassade legal bemalt. Das Objekt ist nahe des Jakobertors. Das Gebäude gehört der Wohnbaugruppe (WBG) Augsburg. Eine Jury bestimmt den Sieger des Wettbewerbs.

Schreibwettbewerb: Es geht mehrere literarische Formate. Dazu zählt ein Schreibwettbewerb zum Thema "Meine Freiheit". Ausgewählte Texte werden auf der Internetseite des städtischen Friedensbüros veröffentlicht.

Theater: "Freie Szenen", heißt es beim Kulturprogramm. Dahinter verbirgt sich der Zusammenschluss von Ensembles der Freien Theaterszene Augsburg.

Stadtjugendring: Unter dem Motto "Peace out! Vier Tage - fünf Themen" befassen sich junge Erwachsene mit dem Thema Freiheit. Die Aktion läuft in Kriegshaber.

Aktion Taubenschlag: Mit Tieren hat die Aktion nichts zu tun. Der Taubenschlag ist eine begehbare Kunstinstallation. Sie ist 2019 zum vierten Mal Teil des Kulturprogramms. Angesiedelt ist der Treffpunkt dieses Mal am Moritzplatz. Die Aktion ist ein Beitrag zu 1000 Jahre St. Moritz. Mitmachen können Besucher beim Taubenschlag vom 20. Juli bis 8. August.

