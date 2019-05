08:30 Uhr

Heute singen Mimi und Josi mit The BossHoss in Augsburg

Sie gewannen "The Voice Kids" - jetzt singen die Augsburger Schwestern Mimi und Josi mit The BossHoss zu Hause in Augsburg. Was man zum Konzert wissen muss.

Sie haben im Fernsehen in der Show „The Voice Kids“ Millionen begeistert – am heutigen Freitag treten die Augsburger Schwestern Mimi, 15, und Josi, 13, in ihrer Heimatstadt auf.

Der Truck von The BossHoss steht seit Freitagmorgen auf dem Rathausplatz. Bild: Ina Marks

Die Siegerinnen der Gesangs-Show werden ab 15 Uhr auf dem Rathausplatz gemeinsam mit Alec Völkel und Sascha Vollmer (The BossHoss) zu hören sein, die die Schwestern während „The Voice Kids“ betreut hatten. Mimi und Josi und The BossHoss werden auch ihren ersten gemeinsamen Song präsentieren. Sie hatten die Single „Little Help“ in den vergangenen Tagen aufgenommen. Der Eintritt zum etwa 30-minütigen Konzert ist frei. Der Einlass beginnt nach Angaben der Stadt schon um 14.30 Uhr. (AZ)

