vor 2 Min.

Hier können Kinder mit Schweinen kuscheln

Tiere warten auf Besucher: Was der Tierschutzverein Hochzoll-Friedberg zu bieten hat, ist beim Sommerfest am Sonntag zu erfahren.

Von Silvia Kämpf

„Schweinekuscheln“ steht am Sonntagvormittag bei Kindern und Eltern in der Meringer Straße 116 hoch im Kurs. Wenn das Wetter mitspielt, und es wie in dieser Woche um die 20 Grad Celsius hat, bekommen Tierärztin Sandra Langner und ihr Mann, der Ingenieur Jens Christian Voss, gerne und viel Besuch von Familien. Die einen kommen zum Schweine-Füttern, Lina ist vor allem wegen ihres Lieblingsmischlings „Chai Latte“ gekommen. Ihr Vater Horst Gold empfindet es dabei als seine „größte Freude, wenn er in das Gesicht seiner Tochter sieht“. Und Oksana Gold erklärt: „Sie wünscht sich doch so sehr einen Hund.“

Die Tiere tragen allesamt fantasievolle Namen. „Chai Latte“ hat seinen wohl wegen seines milchig breiigen Fells bekommen, das ans Teetrinken erinnert. Da gibt es aber auch Baby, das von den Azoren stammt, oder Faye aus Rumänien. Dem Ehepaar, das alle 14 Tage für die Öffentlichkeit sein Gelände bei der Tierarztpraxis zwischen Hochzoll und Friedberg öffnet, will aber vor allem eines: „Tiere sollen ein Gesicht bekommen – ganz besonders auch die Nutztiere.“ Denn die beiden, die vorwiegend – wenn auch nicht ausschließlich – vegan leben, sind der Meinung: Jeder Fleischkonsument sollte wissen, woher sein Fleisch kommt und dass die Haltung der Tiere vor allem ethisch vertretbar sein muss. Immer wieder macht es sich das Paar auch zur Aufgabe, dem Tod geweihte Tiere vor dem Schlachthof zu bewahren.

Henne Sunny kommt, um zu naschen

Die 50-jährige Veterinärin kann viele Geschichten erzählen – schöne und weniger schöne. Vor allem ihre Schilderung des Charakters eines Tieres hat wohltuende Wirkung. Da gibt es beispielsweise Sunny, eine Henne, die morgens immer ins Haus kommt, an den Kühlschrank klopft und wieder von dannen zieht, wenn sie ein Stück Parmesan bekommen hat. Dieses Ritual schreibt Sandra Langner der „besonderen Intelligenz“ von Hühnern zu. Es gibt aber auch weniger angenehme Berichte über die Tierhaltung. Beispielsweise dass männliche Kälber getötet werden, oder nach der Geburt in eine kleine Kälberbox kommen, weil sie für die Milchwirtschaft wertlos sind. Nach Ansicht Sandra Langners ist das nicht tiergerecht, weil emotionale Bindung erst gar nicht entsteht. Das ist auch der Grund, warum sie selbst auf den Verzehr von Milchprodukten weitgehend verzichtet.

Tierärztin Sandra Langner mit dem verschmusten Chai. Der Mischling hat bei Lina Gold den Wunsch nach einem eigenen Hund geweckt.

Das Gelände an den äußersten Rändern Augsburgs und der Nachbarkommune ist gleichzeitig auch die Heimat des Tierschutz Friedberg/Hochzoll. Dort findet am kommenden Sonntag, 23. Juni, zwischen 14 und 18 Uhr ein Sommerfest mit Tag der offenen Tür statt. Während die beiden großen Schweine Franz und Sissi am Eingang die Pförtner geben, können Kinder die sechs Mini-Schweine – laut Sandra Langner sind es Bergsträßer Knirpse – im Garten streicheln und füttern, das Team kennenlernen, sich etwa über den Impfschutz beraten lassen oder über die stationäre Aufnahme für eine Operation informieren.

Ziegenbock McGyver braucht eine OP

„Ziegen und Schafe“, sagt Sandra Langner, „hatten wir auch schon.“ Doch weil sie sich immer und überall Zutritt verschafften und es an der geeigneten Weidefläche fehlte, entschloss sich das Ehepaar, sie an einen anderen Verein abzugeben. Denn der Hochzoller Verein mit mittlerweile mehr als 150 Mitgliedern kooperiere mit fast allen Tierschutzvereinen und stehe nicht in Konkurrenz zu ihnen. Außerdem hätten die Tiere Paten, die auch die Futterkosten decken helfen. Die Einnahmen des Sommerfestes wollen die Tierärztin und ihr Mann dafür aufwenden, die OP-Kosten für Ziegenbock McGyver und Mischlingshund Snickers zu finanzieren. Beide haben sich einen Hinterlauf gebrochen und müssen entsprechend versorgt werden.

Vor allem aber von der Intelligenz der Schweine ist Sandra Langner überzeugt. „Wenn ich im Garten Emma rufe“, erklärt sie, „dann kommt auch nur Emma ums Eck geschossen.“ Dass Sissy am heutigen Vormittag nicht gut gelaunt ist, liegt Langners Auskunft nach daran, dass sie noch hungrig ist. Ansonsten vergleicht sie deren Launen mit den weiblichen im Allgemeinen: Sie sei sehr hormongesteuert. „Das kennt man ja bei Frauen“, sagt Langner.

Als im hinteren Teil des Gartens eine Sirene zu heulen beginnt, weiß Sandra Langner sofort, was passiert ist: „Jetzt wurde gerade jemand umgerüsselt“, sagt sie und meint, dass sich das weinende Kind einfach nur erschreckt habe. Nio dürfte an diesem Tag der jüngste Besucher im Garten sein, hat aber nichts zu befürchten. Denn obwohl Schweine Zähne haben, wüssten sie sehr vorsichtig damit umzugehen. „Die passen auf“, sagt die Absolventin der Ludwigs-Maximilian-Universität (LMU) in München überzeugt, „da passiert nichts.“

