Hier können Sie Erdbeeren selbst pflücken: Erdbeerfelder in und um Augsburg

Viele Menschen sind derzeit auf den Erdbeerfeldern in der Region um Augsburg unterwegs.

Auf den Erdbeerfeldern ist derzeit viel los. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo es in Augsburg und der Region Erdbeerplantagen gibt, auf denen Sie pflücken können.

Viel Betrieb herrscht derzeit auf den Erdbeerfeldern in Augsburg und der Region, manche der Plantagen sind sogar schon fast leer gepflückt. Und das alles, obwohl das Erdbeerpflücken in diesem Jahr wegen Corona mit besonderen Regeln abläuft. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo Sie in Augsburg und der Region die frischen Früchte direkt vom Erdbeerfeld pflücken können.

Wer auf dem Erdbeerfeld selbst Früchte pflücken möchte, muss den Mindestabstand zu anderen einhalten, an der Kasse und beim Wiegen müssen außerdem Käufer und Verkäufer Mund-Nasen-Schutzmasken tragen.

Erdbeerfelder rund um Augsburg: Hier können Sie Erdbeeren pflücken

Noch ein paar Tipps für Erdbeerpflücker:

Zunächst nimmt man die Beere zwischen Mittelfinger und Ringfinger und heben sie etwas an. So kann man erkennen, ob sie komplett rot ist. Dann knipst man mit dem Fingernagel des Daumens den Stil ab und legt die Erdbeere vorsichtig ins mitgebracht Gefäß oder Körbchen.

vorsichtig ins mitgebracht Gefäß oder Körbchen. Wer die Erdbeere einfach abreißt, verletzt das empfindliche Fruchtfleisch. Das gleiche passiert, wenn die Erdbeere ins Gefäß geworfen wird.

einfach abreißt, verletzt das empfindliche Fruchtfleisch. Das gleiche passiert, wenn die ins Gefäß geworfen wird. Der grüne Kelch darf erst nach dem Waschen beziehungsweise direkt vor der Verarbeitung entfernt werden.

Auch beim Waschen sollte man etwas beachten: Erdbeeren kurz vorsichtig im Wasser schwenken und nicht mit dem Wasserhahn abbrausen.

Erdbeeren lassen sich nach der Saison beispielsweise als selbstgemachte Konfitüre noch lange genießen. Bild: Dr. Oetker Versuchsküche/dpa-tmn

Erdbeeren möglichst nicht am Fruchtfleisch anfassen.

möglichst nicht am Fruchtfleisch anfassen. Frisch schmecken die Beeren natürlich am besten. Wer sie aber dennoch ein bis zwei Tage aufheben muss: ab in den Kühlschrank, optimalerweise bei 3 Grad. (aat)

