12:18 Uhr

Hier sehen Sie die Silvester-Messe mit Bischof Meier im Live-Stream

Die Jahresabschluss-Andacht mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier findet heute als Online-Übertragung statt. Hier können Sie den Gottesdienst live im Stream anschauen.

Gottesdienste können in der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden. An Silvester gibt es für Gläubige die Möglichkeit, die Jahresabschlussandacht des Augsburger Bischofs Bertram Meier aus dem Dom in Augsburg als Live-Übertragung im Internet anzusehen.

Der Silvester-Gottesdienst beginnt am Silvesterabend, 31. Dezember 2020, um 17 Uhr. Er dauert eine Stunde, etwa bis 18 Uhr. Sie können sich die ganze Messe hier als Live-Stream-Übertragung ansehen:

Dom in Augsburg: Silvester-Gottesdienst per Live-Stream-Übertragung ansehen

Sie sind noch in weihnachtlicher Stimmung? Dann empfehlen wir Ihnen, sich die Weihnachtsgottesdienste noch einmal im Video anzusehen – in voller Länge als Wiederholung.

Gottesdienste zu Weihnachten als Wiederholung im Video anschauen

Hier sehen Sie die Christmette mit Bischof Meier vom Heilig Abend, 24. Dezember 2020:

Hier können Sie sich den Weihnachtsgottesdienst vom ersten Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember 2020 noch einmal anschauen:

Übrigens: Alle Liveübertragungen der Gottesdienste finden Sie auch unter augsburger-allgemeine.de/weihnachtsgottesdienst.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit einem 21-Jährigen an, der Priester werden will:

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen