16:44 Uhr

Hilfsbereite Seniorin wird in Augsburger Heim bestohlen

Ein 80 jahre alte Frau ist in einem Augsburger Seniorenheim bestohlen worden. Der Täter nutzte ihre Hilfsbereitschaft aus.

Ein Mann klingelte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einer Bewohnerin eines Seniorenheimes in der Spichererstraße und bat darum, die Toilette benutzen zu dürfen. Bereitwillig gestattete ihm die über 80-Jährige den Zutritt und den Gang auf die Toilette und ging zurück in ihr Wohnzimmer. Erst geraume Zeit später bemerkte die Rentnerin laut Polizeibericht das Fehlen von Schmuckstücken (mehrere Ohrringe, vergoldeter Ring) und Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich, die der Unbekannte offenbar in einem unbemerkten Augenblick aus dem Schlafbereich entwendet hatte.

Er wurde von ihr wie folgt beschrieben: Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein, er sprach akzentfreies Deutsch, war dunkel gekleidet und trug eine weiße dünne Mütze. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (ziss)

