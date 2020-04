Hilfsbereitschaft: Die positive Seite der Corona-Krise

Der Ausnahmezustand wegen des Coronavirus in Augsburg bringt eine Welle an Hilfsbereitschaft mit sich - ein Lichtblick in der Krise.

So paradox es klingt, die Coronakrise hat auch ihre positive Seite. Etwa, dass Augsburg eine Stadt ist, in der die Menschen aufeinander achten und sich zur Seite stehen. Nur so ist die Flut an Freiwilligen zu erklären, die in diesen Tagen für andere einkaufen oder sich auf andere Weise nützlich machen wollen.

Corona-Krise: Viele Augsburger wollen helfen

Die Helfer in Wartestellung sollten nicht enttäuscht sein, wenn ihre Dienste noch nicht in Anspruch genommen wurden. Allein die Bereitschaft zählt. Dass nur wenige Augsburger die förmlich aus dem Boden schießenden Hilfsangebote anfragen, hat sicher mehrere Gründe. Ganz vorne steht wohl der Wunsch, den eigenen Wänden zu entfliehen. Außer einem Spaziergang bietet sich momentan eben nur noch der Einkauf an.

Da wird wohl schnell auch mal verdrängt, dass man aufgrund des Alters zur Risikogruppe zählt. Weniger fitte Senioren hingegen, die für Unterstützung dankbar wären, wissen oft gar nicht von dem dichten Hilfenetz in ihrer Stadt. Sie sind auf Nachbarn angewiesen, die sie darauf aufmerksam machen – und sei es mit einem Zettel im Briefkasten.

Lesen Sie den dazugehörigen Artikel: Corona-Krise: Über 1000 Einkaufshelfer warten auf ihren Einsatz

Themen folgen