vor 35 Min.

Historienfest: SPD-Referent Wurm kontert Kritik der CSU

Gibt es in Augsburg künftig wieder historische Feste? Ordnungsreferent Wurm glaubt, ja.

Die Zukunft der historischen Feste in Augsburg führen zu einem verbalen Gefecht zwischen den Koalitionspartnern CSU und SPD. SPD-Mann Wurm reagiert auf seine Art.

Wenn es um die Zukunft der historischen Feste in Augsburg geht, hat die CSU-Stadtratsfraktion eine klare Vorstellung: Das Ordnungsreferat unter Leitung von Referent Dirk Wurm (SPD) soll damit nicht mehr viel zu tun haben. Stattdessen sollen sich das Kulturreferat und die Gesellschaft Augsburg Marketing um die Feste kümmern. Was durchaus als Angriff auf Wurm zu verstehen ist, nimmt der designierte OB-Kandidat eher locker: „Ich denke, die historischen Feste eignen sich nicht für politische Spielchen.“

Historische Feste: Wer soll als Veranstalter agieren?

Er selbst sei bei den Gesprächen mit Vertretern der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg dabei gewesen. Die Lösung, die Feste neu zu konzipieren, finde seine Unterstützung: „Die IG hat klar geäußert, dass sie nicht mehr als Veranstalter auftreten wolle.“

Es gebe erste konkrete Vorstellungen, wie die Zukunft der Feste gerettet werden könne. Diese sehen eine kleinere Veranstaltung im Jahr 2020 vor und dann im Jahr 2021 ein großes Fest in Verbindung mit dem 500-jährigen Jubiläum der Fuggerschen Stiftung. Diese Aspekte werden laut Wurm auch in der nächsten Sitzung des zuständigen städtischen Ausschusses angesprochen, die am 10. Juli stattfindet.

„Ich selbst bin überzeugt, dass es wieder historische Feste in Augsburg geben wird“, sagte Wurm am Freitag. Eine selbst verordnete Pause müsse nichts Schlechtes sein. Dies habe das Beispiel der Augsburger Sommernächte gezeigt, die nach reiflicher Vorplanung die früheren Max-Feste abgelöst haben. (möh)

