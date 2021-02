vor 22 Min.

Hitler-Gruß bei Demonstration zum Thema Grundrechte in Augsburg

An mehreren Orten, wie hier am Rathausplatz, haben am Samstag Menschen für Grundrechte demonstriert.

Mehrere Versammlungen mit insgesamt 150 Teilnehmern fanden am Samstag in Augsburg statt. Die Polizei musste sich mit gefälschten Attesten zur Maskenbefreiung und einem Hitler-Gruß beschäftigen.

Von Fridtjof Atterdal

Am Samstag haben im Stadtgebiete mehrere angemeldete Versammlungen stattgefunden. Die größte Demonstration mit geplanten 6000 Teilnehmern wurde von den Organisatoren in letzter Minute abgesagt, nachdem die Stadt vor Gericht eine Begrenzung der Teilnehmerzahl durchsetzen konnte.

Wie die Polizei meldet, wurden auf dem Moritzplatz, Königsplatz und dem Ulrichsplatz Versammlungen zum Thema "Grundrechte" angemeldet. Am Nachmittag kam es am Rathausplatz zu einer Eilversammlung, die in Absprache mit der Polizei unter Auflagen genehmigt wurde. An allen Kundgebungen beteiligten sich in der Zeit von 10 Uhr bis etwa 17 Uhr insgesamt 150 Personen.

Um dem Infektionsschutz Rechnung zu tragen, wurde von der Stadt Augsburg als Versammlungsbehörde die Auflage erteilt, dass die Teilnehmer während der Versammlungen, neben der Einhaltung des Mindestabstandes, Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Die Auflagen wurden, bis auf vereinzelte Ausnahmen, "vorbildlich" beachtet, so die Polizei.

An mehreren Orten, wie hier am Rathausplatz, haben am Samstag Menschen für Grundrechte demonstriert. Bild: Christoph Bruder

Knapp 30 Personen, die ohne Mund-Nasen-Bedeckung an der Veranstaltung teilnehmen wollten, konnten aufgrund eines ärztlichen Attests eine Befreiung von der Tragepflicht in Anspruch nehmen. Diese konnten die Versammlung am Rande mitverfolgen. Drei weitere Personen wurden auf dem Weg zur Versammlung jedoch ohne ein solches Attest angetroffen, weshalb diesen nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erwartet. Auch falsche Atteste wurden vorgezeigt - zwei Teilnehmer müssen sich deshalb jetzt strafrechtlich verantworten. Eine Person, die den Hitler-Gruß zeigte, wurde von der Polizei angezeigt.

Die Polizei war mit dem Verlauf der Versammlungen zufrieden

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit dem friedlichen Verlauf der Veranstaltungen sehr zufrieden. Sie hatte die Versammlungen im Stadtgebiet mit ausreichend Einsatzkräften begleitet.

Wie trifft die Corona-Krise Veranstaltungstechniker? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juli 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

