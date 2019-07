vor 25 Min.

Hitze mit über 30 Grad: Augsburger greifen zum Hut

Die Sonne strahlt diese Woche wieder richtig herunter und es ist heiß. Etliche Augsburger tragen Hut - aus unterschiedlichsten Gründen.

Von Lisa Gilz

Über 30°C sind es diese Woche wieder und so erbarmungslos wie die Hitze, ist auch die Sonneneinstrahlung. Neben Sonnencreme und -Brille, greifen immer mehr Leute zur Kopfbedeckung. Vom Strohhut, zur Fischermütze, zu Schirmkappen und Turbanen ist alles vertreten.

Manche Kunden kommen direkt vom Hautarzt

Hutausstatter und Geschäftsinhaber von Neubarth 1800 in der Steingasse, Herbert Jennissen erklärt, dass der der Trend zum Hut sich auch in den Verkäufen wieder spiegelt: „In den letzten Jahren sind es schon mehr Leute geworden, die wieder einen Hut tragen wollen. Wir haben meist zwei Arten von Kunden. Die ersten wollen den Hut aus Modegründen, die zweite Sorte kommt gleich vom Hautarzt. Sonnencreme muss immer wieder aufgetragen werden, den Hut setzt man auf und man muss sich keine Gedanken mehr machen.“

Aber auch vermehrt junge Leute kaufen sich Hüte, was auch damit zu tun hat hat, dass die Hemmung einen Hut zu tragen, nicht mehr so groß ist, erklärt Jennissen. Dauerhaft beliebt bei Kunden sind die Elbsegler, deren Form an eine Kapitänsmütze erinnert, oder der Trilby, eine abgeänderte Form des Fedoras, mit einer schmalen Krempe. Modern und Zeitgemäß sei es außerdem, dass der Hut mobil ist. Das heißt, so Jennissen, dass der Hut zusammen gerollt oder gefaltet werden kann. Grade im Sommer oder Urlaub ist es wichtig, dass die Kopfbedeckung in die Tasche oder den Koffer passt und dabei unbeschädigt bleibt. In die Kategorie gehören dann zum Beispiel die Wildnis oder Anglerhüte aus Baumwolle.

Diese Kopfbedeckung wird "Elbsegler" genannt. Bild: Silvio Wyszengrad

Die beliebteste Kopfbedeckung in diesem und auch schon in vergangen Sommern ist wohl der Panamahut. Das Palmblatt, aus dem der Hut geflochten ist, bietet einen hohen UV-Schutz und das Design bleibt zeitlos.

Warum Augsburger Hut tragen

Herr Mair ist 64 und er hat schon eine kleine Hut Kollektion zuhause. „Im Alter kommt der Moment, dass man(n) eventuell keinen natürlichen Kopfschutz mehr hat, spätestens da, wird einem bewusst wie wichtig es ist den Kopf vor der Sonne zu schützen.“ Mittlerweile geht er schon gar nicht mehr ohne aus dem Haus, im Rucksack hat er immer einen leichten Stoffhut dabei und jetzt trägt er seine neuste Errungenschaft.

Grade erst auf den Hut gekommen ist Isabelle (25). Die Studentin trägt sonst keine Kopfbedeckung, hat sich aber jetzt zu einem Strohhut hinreißen lassen „Das ist mein erster Hut, ich bin von Natur aus blass und achte auch sonst mit Sonnencreme auf meine Haut, aber irgendwie war es an der Zeit mal was neues auszuprobieren.“

Nicht nur zum Schutz, sondern weil sie sich in Hüten so wohl fühlt, trägt Irene Löffler (61) diese gerne. Von sehr schick bis zum abgetragenen Strohhut hat sie alles daheim. Meistens kauft sie sich einen Hut zum Kleid, wenn es einen Anlass gibt. Aber auch bei der Wassergymnastik trägt sie einen Kopfschutz „Damit die Sonne mir keine halbe Stunde auf den Kopf knallt.“Als Hut-Liebhaberin muss der Hut für sie nicht praktisch sein, wenn es um den Transport geht, ganz altmodisch hat sie extra Hutboxen in denen ihre Lieblinge mit ihr auf Reisen gehen.

Dieser Hut ist ein sogenannter "Trilby". Bild: Silvio Wyszengrad

