Hochschule: Tritt Präsident Rohrmair erneut an?

Für den amtierenden Präsidenten Gordon Thomas Rohrmair stehen 2021 Neuwahlen an.

Der Hochschulrat wählt 2021 den Hochschulpräsidenten. Einige rätseln schon: Wird Amtsinhaber Gordon Thomas Rohmair wieder antreten?

Von Eva Maria Knab

Er ist eine Art Aufsichtsrat und hat wichtige Aufgaben: der Hochschulrat der Augsburger Hochschule. Jetzt tritt das Gremium mit sieben neuen Köpfen an. Kommendes Jahr wird es dann spannend. 2021 stehen die nächsten Präsidentenwahlen an der Hochschule an. Einige rätseln schon: Wird Amtsinhaber Gordon Thomas Rohmair wieder antreten?

Insgesamt sitzen im Hochschulrat zwanzig Mitglieder – zehn Vertreter der Hochschule und weitere zehn externe Mitglieder aus Wirtschaft und Gesellschaft. Kürzlich hat das Wissenschaftsministerium sieben Persönlichkeiten neu bestellt: Jürgen Kerner ( IG Metall), Elsa Koller-Knedlik ( Agentur für Arbeit), Martina Kobriger (Sozialdienst katholischer Frauen), Ulrich Wagner (Handwerkskammer Schwaben), Karl Borromäus Murr (Staatliches Textil- und Industriemuseum), Ramona Meinzer (Aumüller Aumatic GmbH) und Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur Augsburger Allgemeine).

Der Hochschulrat wählt den Präsidenten der Hochschule

Vorsitzender des Gremiums ist Roland Kreitmeier. Bei der Auftaktsitzung sagte er: „Wir werden uns mit aller Energie der strategischen Ausrichtung der Hochschule Augsburg widmen und uns dafür einsetzen, dass sie ihren Einfluss auf die Region stetig erweitern darf.“ Der Hochschulrat hat mehrere wichtige Aufgaben. Er beschließt unter anderem über den Entwicklungsplan der Hochschule, über Studiengänge und Haushaltsfragen. Bald wird er auch eine andere wichtige Weiche stellen. Das Gremium wählt den Präsidenten der Hochschule.

Der Vorlauf sieht so aus: Im Lauf dieses Jahres wird der Vorsitzende des Hochschulrats, Roland Kreitmeier, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Senats, Jens Müller, die Zeitschiene für das Verfahren festlegen. Die Wahl des Präsidenten ist im Frühjahr 2021 vorgesehen. Beobachter gehen davon aus, dass Amtsinhaber Professor Gordon Thomas Rohrmair für eine zweite Amtszeit kandidieren wird. Er hat bislang immer betont, sein Amt als Hochschulpräsident sei für ihn „sehr erfüllend“ und mache ihm Spaß.

