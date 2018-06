20:03 Uhr

Hochschule eröffnet einen Pop-up-Store

Professorin Elisabeth Krön erklärt, wie Wissenschaft zu den Menschen kommt

Frau Krön, die Hochschule Augsburg will sich in der Stadt auf eine neue Art präsentieren. Wie?

Krön: Uns geht es verstärkt um Wissenstransfer. Hinter dem abstrakten Wort stecken Ideen und Innovationen, die wir in Augsburg in reale Projekte umsetzen wollen.

Was bedeutet HSA-Transfer konkret. Beispiele bitte...

Krön: Eines unserer vier Vorhaben nennt sich „Service-Learning“.Unsere Studenten arbeiten dabei an gesellschaftlich wichtigen Projekten mit, die ohne das Engagement von Freiwilligen nicht zustande kommen würden. Schon bisher haben beispielsweise Studierende aus dem Bereich Architektur und Bauwesen ein Krankenhaus in Afrika mit aufgebaut. Andere haben gerade wiederverwertbare Klappmöbel für das Modular-Festival in Augsburg entwickelt. Studierende aus dem technischen Bereich bauen für behinderte Menschen im Fritz-Felsensein-Haus Hilfsgeräte für den Alltag, die auf die individuelle Einschränkung zugeschnitten sind. Solche Projekte wollen wir künftig noch stärker fördern.

Was ist geplant?

Krön: Wir werden eine Art Pop-up-Store in der Stadt einrichten. In dem Veranstaltungsraum werden Studenten mit interessierten Bürgern Workshops veranstalten. Wir wollen dort zeigen, was innerhalb der Hochschule alles passiert. Der Raum soll ein Schaufenster der Hochschule in der Stadt werden.

Wie viele Teilprojekte gibt es bei HSA-Transfer insgesamt?

Krön: Es sind vier. Neben den genannten Vorhaben planen wir auch eine stärkere Vernetzung von Expertenwissen mit bürgerschaftlichem Engagement in Augsburg. Unsere Professoren und Studenten werden mit den Arbeitskreisen für nachhaltige Stadtentwicklung der „Agenda 21“ zusammenarbeiten. Darüber hinaus wollen wir den Austausch mit ehemaligen Absolventen der Hochschule verstärken, um ihr Wissen zu nutzen.

Wie wird HSA-Transfer finanziert?

Krön: Wir bekommen dafür insgesamt fünf Millionen Euro Fördermittel über fünf Jahre. Das Geld kommt aus der Förderinitiative „Innovative Hochschule“ von Bund und Ländern.

Wie werden die Mittel verwendet?

Krön: Wir bauen ein Team von zehn Experten auf, die unseren Wissens- und Technologietransfer auf eine breitere Basis stellen und Projekte unterstützen sollen. Ansprechpartner sind neben der Bevölkerung auch Wirtschaft und Politik. Rund 40 interessierte Unternehmen und Organisationen haben sich schon für eine Zusammenarbeit gemeldet.

Wann geht es los?

Krön: Offizieller Auftakt von HSA-Transfer ist am Dienstag, 19. Juni, im Technologiezentrum. Wir freuen uns sehr, dass die neue bayerische Wissenschaftsministerin Marion Kiechle sich Zeit nimmt, es wird ihr Antrittsbesuch an der Hochschule sein.

