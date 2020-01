vor 40 Min.

Hochzeitsplanerin im Interview: Das sind neue Trends beim Heiraten

Hochzeitsplanerin Jaqueline Falhia Biban erklärt anlässlich der Augsburger Hochzeitsmesse „Traumtage“, was bei Festen angesagt ist und wo Brautpaare Kosten sparen können.

Frau Biban, Sie sind Hochzeitsplanerin, welche neuen Trends beobachten Sie beim Heiraten?

Jaqueline Falhia Biban: Die großen Feste gibt es nach wie vor. Aber viele Brautleute wollen es inzwischen etwas kleiner und persönlicher haben – und in einem idyllischen Umfeld. Heiraten ist ja eine sehr emotionale Geschichte. Ein Trend geht hin zu Hochzeiten an ungewöhnlichen Orten, etwa auf Almhütten. Aber auch freie Trauungen kommen immer mehr. Statt einer kirchlichen Trauung wollen viele Leute inzwischen lieber einen freien Trauredner oder eine Traurednerin, die eine ganz persönlich auf das Brautpaar zugeschnittene Zeremonie am selben Ort wie die Hochzeitsfeier vollziehen.

Was war bei Hochzeiten früher wichtig, und was ist heute angesagt?

Biban: Früher standen bei einer Hochzeitsfeier in der Regel die Auswahl des Lokals, das Essen und die Musik im Mittelpunkt. Heute legen Hochzeitspaare auf sehr viele Details wert, um den schönsten Tag im Leben stilvoll zu feiern. Beliebt sind beispielsweise Motto-Hochzeiten im Stil der 1920er Jahre oder in Schwarz-Weiß. Auch Nachhaltigkeit wird als Thema immer wichtiger. Oft wollen sich die Brautpaare in die Vorbereitungen selber mit einbringen. Sie gestalten und basteln bei Details wie Einladungen, Dekorationen und Tischkarten selber mit.

Hochzeitsplanerin Jaqueline Falhia Biban (links) bekam an ihrem Stand auch Besuch von den Brautmoden Modelle Sebastian Kowollik und Karin Ascione. Bild: Peter Fastl

Wie viel Geld wird heute fürs Heiraten ausgegeben?

Biban: Ich plane seit 2002 Hochzeiten. Nach meinem Eindruck wird heute mehr Geld fürs Heiraten ausgegeben als noch vor einigen Jahren. Der finanzielle Aufwand, der für eine Hochzeitsfeier betrieben wird, liegt in der Regel zwischen 15 000 und 30 000 Euro.

Wo sehen Sie Möglichkeiten zu sparen?

Biban: Viele Anbieter schlagen bei den Preisen sofort kräftig auf, wenn sie hören, dass eine Hochzeit ansteht. Das ist ein Grund, warum sich immer mehr Brautpaare für einen Hochzeitsplaner entscheiden. Wir arbeiten das ganze Jahr mit vielen Dienstleistern zusammen und bekommen Rabatte, die wir an unsere Kunden weitergeben. Unterm Strich kommen die Brautleute mit einem Hochzeitsplaner somit nicht teurer weg, sie haben aber keinen Stress.

Wenn man sich aber keinen Hochzeitsplaner leisten kann oder will...

Biban: Man kann auch mit einem kleinen Budget selber einiges an Geld sparen, wenn man bestimmte Dinge beachtet. In der Regel sind die Preise bei Dienstleitern umso günstiger, je früher man plant. Gute Locations sind teilweise zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Mein Tipp: Wesentlich preiswerter sind Hochzeiten im Winter, weil die Anbieter nicht so ausgebucht sind wie im Frühjahr und Sommer. Winter-Hochzeiten werden hier in der Region immer beliebter. Auch deshalb, weil wir eine Landschaft haben, die der kalten Jahreszeit sehr schön ist.

Wie kann man Pannen bei Hochzeitsfeiern vorbeugen?

Biban: Wenn man ein Fest selber organisiert, sollte man sich sich alle Vereinbarungen mit den Dienstleistern rechtzeitig schriftlich geben lassen. Damit beugt man Missverständnissen vor, die bei mündlichen Absprachen entstehen können. Eine Woche vor der Hochzeit sollte man mit den beauftragten Firmen das Wichtigste noch einmal durchgehen.

Wie kann man sicherstellen, dass die Gästen gut gelaunt sind?

Biban: Wenn man mich fragt, würde ich bei Hochzeiten von einer „Brautentführung“ eher abraten. Nach meiner Erfahrung kippt die Stimmung, wenn sich die Festgesellschaft auf verschiedene Locations aufteilt. Im Laufe eines langen Hochzeitstages ist es außerdem wichtig, Lücken im Programm zu füllen. Gäste sollen sich nicht langweilen, wenn das Brautpaar eine Weile nicht anwesend ist, beispielsweise wegen Fotoaufnahmen. Kleine Häppchen können in solchen Situationen sehr hilfreich sein. Besonders dann, wenn es bis zum Essen noch länger dauert.

Zur Person: Jaqueline Falhia Biban hat Event-Management studiert und lebt im Landkreis Biberach. Seit 2002 organisiert sie Hochzeiten und andere Veranstaltungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.

Eine Bildergalerie zu den "Traumtagen" finden Sie hier: