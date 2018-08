vor 32 Min.

Hochzoll: Männer werfen Fernseher aus sechstem Stock und verfehlen Kinder

Zwei Männer haben laut Polizei einen Fernseher aus dem sechsten Obergeschoss eines Wohnhauses geworfen. Im Hof hielten sich zu dem Zeitpunkt Kinder auf.

Zwei 22-Jährige haben laut Polizeibericht am vergangenen Mittwoch einen Fernseher aus dem sechsten Obergeschoss ihres Wohnhauses in Augsburg-Hochzoll geworfen. Wie die Polizei mitteilt, verfehlte der Fernseher mehrere Kinder, die sich zum Spielen in den Grünanlagen vor dem Wohnblock in der Mittenwalder Straße aufhielten. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Männer werfen in Hochzoll Fernseher aus dem sechsten Stock

Nachdem Nachbarn die Beschuldigten auf ihr Verhalten angesprochen hatten, beleidigten diese laut Polizei die Zeugen sowie die im Hof anwesenden Kinder. Die Polizei bezweifelt nicht, dass der Fernseher aus der Wohnung eines der beiden Männer stammt. Laut Polizei hingen noch sämtliche Kabel, die für den Fernseher erforderlich sind, in den Anschlussbuchsen im Wohnzimmer.

Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt. Das Motiv für das Handeln der beiden Männer ist Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)

Themen Folgen