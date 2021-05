Unbekannter klaut Werkzeug von Baustelle in Augsburg

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende mehrere Arbeitsgeräte von einer Baustelle in Hochzoll gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das vergangene Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter genutzt, um auf einer Baustelle in der Zugspitzstraße in Hochzoll auf Höhe der 80er-Hausnummern mehrere Akku-Arbeitsgeräte zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, war der Diebstahl am Montag einem Arbeiter aufgefallen.

Polizei Augsburg: Täter hebelt Räume auf Baustelle auf

Der unbekannte Täter verschaffte sich offenbar über den versperrten Bauzaun Zutritt zu dem Baustellengelände und hebelte hier Räumlichkeiten auf. Der Diebstahlschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagfrüh auf der Baustelle gesehen haben oder sonst Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 2310 zu melden. (nist)