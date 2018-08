21:22 Uhr

Hoher Sachschaden nach Brand in Kinderzimmer

Bei einem Brand in einem Kinderzimmer in einer Doppelhaushälfte entstand ein hoher Sachschaden. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Bei der Integrierten Leitstelle ging am Montagnachmittag ein Notruf wegen eines Zimmerbrands in der Hammerschmiede ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Qualm aus der Eingangstüre der Doppelhaushälfte. Angaben der Berufsfeuerwehr zufolge konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Der Sachschaden durch den Brand und die Ausbreitung der Rauchgase schätzt die Feuerwehr auf mindestens 30.000 Euro. Zur Klärung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)