Hollaria feiert Faschingsgala

Der Gustl-Merkle-Ball der Hollaria zählt zu einer der größten Ballveranstaltungen in Augsburg und Umgebung. Er findet zum 31. Mal am Faschingsfreitag, 21. Februar, im Kongress am Park statt. Beginn ist um 20 Uhr. Während im Hauptsaal eine Tanzband auftritt, findet im Foyer erstmals eine Headphone-Party statt. Dabei hören die Party-Gäste individuell Musik über Kopfhörer und nicht über Lautsprecher. Parallel dazu organisiert die Faschingsgesellschaft Hollaria außerdem eine Bad-Taste-Party im kleinen Kongresssaal.

Um Mitternacht tritt schließlich die Band „Dorfrocker“ auf. Mit Liedern wie „Vogelbeerbaum“, „Ingeborg Marie“ oder „Engelbert Strauss“ sind die drei Brüder aus Franken seit Jahren erfolgreich.

Karten für den Gustl-Merkle-Ball und die Bad-Taste-Party sind online unter: www.hollaria.de, telefonisch unter 0821/5677770 oder per Mail an: tickets@hollaria.de erhältlich.

