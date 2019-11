12:04 Uhr

Holzbach- und Schaezlerstraße am Samstag gesperrt

Am Wochenende sind zwei Hauptstraßen in Augsburg gesperrt.

Grund ist eine Sanierung der Bahnunterführung. Auch auf der Schaezlerstraße gibt es am Wochenende eine Vollsperrung. Verkehrsbehinderungen sind absehbar

Von Stefan Krog

Weil die Deutsche Bahn an der Bahnunterführung in der Holzbachstraße kleinere Sanierungsarbeiten durchführt, muss die Fahrbahn dort von Freitagabend, 20.30 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, gesperrt werden. Das teilte die Stadt am Freitagmittag kurzfristig mit.

Während der Fuß- und Radverkehr die Baustelle ungehindert passieren kann, werden Autos über Rosenau-, Schletterer- und Sieglindenstraße (stadteinwärts) und über die Gesundbrunnenstraße/Wertachbrücke (stadtauswärts) umgeleitet. Um das Staurisiko zu senken, wird am Wochenende gearbeitet.

Wegen der Verlegung eines Glasfaserkabels muss auch die Schaezlerstraße zwischen Klinkertorplatz und der Frölichstraße gesperrt werden. Die Sperrung beginnt ebenfalls am Freitagabend und dauert bis Sonntagabend, 10. November. Für den stadteinwärts fahrenden Verkehr wird über die Volkhartstraße eine Umleitung eingerichtet.

