Homeoffice statt Büro: Werden die Augsburger zu Langschläfern, Herr Leuthe?

Plus Duschen die Menschen im Homeoffice weniger? Oder einfach nur später? Was der Wasserverbrauch in Augsburg über den Alltag in Zeiten der Corona-Krise verrät.

Von Axel Hechelmann

Manchmal reichen ein paar Zahlen aus, um zu sehen, wie sich das Leben in einer Gesellschaft verändert. Die Zahlen geben zum Beispiel Auskunft darüber, wie viele Nudelpackungen im Supermarkt gekauft werden. Wie sich Fahrgastzahlen entwickeln. Oder eben, um welche Uhrzeit Menschen ihre Klospülung drücken.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf unseren Wasserverbrauch aus? Für die Zahlen zur Klospülung ist Roland Leuthe quasi Experte. Er ist zuständig für die Wasserversorgung in Augsburg und kann am Computer genau sehen, wann die Menschen sich für den Arbeitstag bereit machen, also: sich duschen, die Zähne putzen und die Toilette benutzen. In normalen Zeiten geschieht das meist morgens. Etwa gegen 7 Uhr messen die Stadtwerke den höchsten Wasserverbrauch im Stadtgebiet – dann, wenn sich besonders viele Menschen im Badezimmer bereit für den Tag machen. Anschließend flacht die Kurve, die den Wasserverbrauch anzeigt, ab. Erst abends, wenn für viele Menschen der Feierabend in den eigenen vier Wänden beginnt, steigt der Wasserverbrauch wieder. Homeoffice: Wird in Augsburg jetzt mehr Wasser verbraucht? In Zeiten der Corona-Krise haben sich diese Zahlen verschoben. Jetzt, wo viele Menschen im Homeoffice arbeiten, wird das meiste Wasser erst gegen 10 Uhr verbraucht – also drei Stunden später als sonst. Was das nun bedeutet? "Die Menschen stehen später auf und die Verbrauchsspitze kurz nach 7 Uhr entfällt", sagt Leuthe. Eine mögliche Erklärung sei aber auch, dass die Menschen beispielsweise später in die Dusche steigen. Und noch etwas hat sich geändert, seitdem viele Menschen von Zuhause aus arbeiten: Der Wasserverbrauch im Stadtgebiet ist gestiegen. Im März 2020 lag er bei plus 1,1 Prozent gegenüber dem März 2019 – und bei plus 1,4 Prozent im Vergleich zu 2018. Aber lässt das Rückschlüsse auf Auswirkungen der Corona-Krise zu? "Nein, die Veränderung ist marginal", sagt Leuthe. Es könne auch sein, dass die Bürger aus einem anderen Grund mehr Wasser verbraucht haben: "Beispielsweise, weil sie ihren Garten öfter gegossen haben." Lesen Sie dazu auch unsere große Multimedia-Reportage: Von hier kommen Millionen Liter Trinkwasser für Augsburg

