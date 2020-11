vor 30 Min.

Hotel und Büros: "Portal Nordwest" in Augsburg nimmt Formen an

Plus Der letzte Bauabschnitt des Projekts "Portal Nordwest" im Norden Augsburgs wird seit Frühjahr verwirklicht. Als Erstes soll in dem Gebäude ein Hotel eröffnen.

Von Andrea Baumann

Die im Frühjahr eröffnete Großbaustelle an der Donauwörther Straße in Oberhausen-Nord ist mittlerweile von Weitem sichtbar. Zwischen dem Hotel Alpenhof und dem Park-and-ride-Platz Augsburg-Nord hat der letzte Bauabschnitt des Projekts Portal Nordwest der Firma Holzer Formen angenommen. Der Rohbau des U-förmigen, in Teilen bis zu sechsgeschossigen Neubaus ist in den vergangenen Monaten vorangekommen.

Im Portal Nordwest in Augsburg entsteht ein B&B Hotel

Der sogenannte Ankermieter in dem Gebäude wird ein B&B Hotel. Der Gebäudetrakt, der das Hotel beherbergt, wird als Erstes fertiggestellt. Als Eröffnungstermin ist das Frühjahr 2022 im Gespräch. Im Anschluss daran sollen die weiteren Teile gebaut werden. In dem Dienstleistungszentrum sollen Büros Platz finden, außerdem verlegt die Firma Holzer ihren Firmensitz in den Neubau.

Großflächiger Einzelhandel ist an dieser Stelle nicht erlaubt. Im Erdgeschoss gibt es jedoch vier jeweils 200 Quadratmeter große Gewerbeeinheiten für unterschiedliche Branchen, beispielsweise ein Café. Zum Portal Nordwest zählen auch der Kaufland-Einkaufsmarkt und das Möbelhaus Roller in unmittelbarer Nachbarschaft.

