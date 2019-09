vor 24 Min.

Hubert Aiwanger fühlt sich wohl auf dem Plärrer

Beim Wirtschaftstreff auf dem Plärrer spricht der Minister und Freie-Wähler-Chef darüber, was Politik mit Bierzelt zu tun hat – und wie er die Lage der Augsburger Wirtschaft sieht.

Von Jörg Heinzle

Er sieht sich selbst als einen Mann der klaren Worte. Und so nimmt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Dienstagabend beim Besuch auf dem Plärrer kein Blatt vor den Mund. Im Bierzelt fühle er sich wohl, sagt er. Und: „Ich bin lieber in der Wirtschaft als im Ministerium.“ Hubert Aiwanger ist zu Gast beim Wirtschaftstreff im Binswanger-Festzelt, der von Hasenbräu, Hitradio rt1, dem Fernsehsender a.tv und unserer Zeitung veranstaltet wird.

Mehrere Hundert Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport sind zu dem Treff ins Bierzelt gekommen, der bereits zum vierten Mal veranstaltet wird – die meisten Gäste zünftig gekleidet in Tracht. Der Minister verzichtet auf Lederhose, schließlich hatte er noch andere Termine, unter anderem beim Landesamt für Umwelt in Augsburg. Aber er trägt den obligatorischen Trachtenjanker. Im Live-Interview mit Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur unserer Zeitung, sagt Aiwanger: „Im Bierzelt ist die Welt noch in Ordnung.“

Das Bierzelt sieht Aiwanger auch als Sinnbild für eine volksnahe Politik

Für den Freie-Wähler-Chef ist das Bierzelt auch ein Sinnbild dafür, dass die Parteien wieder mehr die Sprache der Wähler sprechen müssten. Nur so könne es gelingen, die AfD, die am Wochenende bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland massiv Wählerstimmen gewonnen hat, wieder kleinzukriegen. Aiwanger wettert dabei gegen eine, wie er es sieht, „linke Meinungsdiktatur“. Er mahnt: „Wir müssen als Parteien der Mitte wieder ein besseres Bild abgeben.“ Die CDU sieht er gefordert, auf Bundesebene wieder eine „striktere“ Asylpolitik zu verfolgen.

Gleichzeitig aber grenzt sich Hubert Aiwanger auch deutlich von der AfD ab. Eine Koalition mit der AfD schließt er aus, auch anderen Parteien rät er davon ab. Er sagt: „Auf eine Entzauberung würde ich nicht setzen.“ Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag gebe auch mit ihren internen Streitereien ein so schlimmes Bild ab, dass er sich frage: „Wie gehen die dann erst in einer Koalition mit politischen Gegnern um?“

Geschenke für die Region bringt Aiwanger bei seinem Besuch im Augsburger Bierzelt nicht mit. Das hatte er schon im Vorfeld angekündigt. Und dabei bleibt er auch. Er betont aber, dass der Freistaat die Region zuletzt immer wieder unterstützt habe – und das auch künftig tun werde. Ob er die Augsburger Wirtschaft nach mehreren Negativ-Meldungen aus Großunternehmen in der Krise sehe, will Gregor Peter Schmitz von Aiwanger wissen. Der antwortet hemdsärmelig, wie es ins Bierzelt passt: „Ihr Augsburger seid so stark, da droht keine Krise.“

Aiwanger sagt, er habe mehr Bäume gepflanzt als die Grünen zusammen

Dass Hubert Aiwanger auch stets ein wenig im Wahlkampfmodus ist, zeigt sich bei mehreren Seitenhieben gegen die Grünen. Er habe als Landwirt und Waldbauer schon mehrere tausend Bäume gepflanzt – vermutlich mehr als alle Grünen zusammen. Und er betont: „Ich bin ein Umweltschützer, aber bodenständig.“ Er kündigt bei seinem Plärrer-Auftritt auch an, dass er in der nächsten Zeit noch ein paar Mal nach Augsburg kommen will, auch im Wahlkampf für die Kommunalwahl, die im kommenden Frühjahr stattfindet. In Augsburg treten die Freien Wähler mit einem Kandidaten an, der OB Kurt Gribl (CSU) beerben will. Kandidat Peter Hummel ist beim Wirtschaftstreff dabei, ebenso die OB-Kandidaten Eva Weber (CSU) und Dirk Wurm (SPD).

Bei Entenbrust, Knödeln und Blaukraut gehen die Diskussionen danach noch weiter – und es wird nicht nur über Politik geredet. Das ist auch das Ziel des Wirtschaftstreffs, sagt Andreas Schmutterer, Verlagsleiter der Augsburger Allgemeinen. Hier sei es möglich, in besonderer Atmosphäre mit Unternehmern, Politikern und Medienvertretern ins Gespräch zu kommen. Und einen Orden nimmt Hubert Aiwanger am Ende auch mit nach Hause – verliehen vom Verein der Augsburger Königstreuen, dessen Mitglieder jeden Tag auf dem Fest präsent sind – und denen auch ein prominenter Gast nicht entgeht.

