Hubschrauber im Einsatz: Großeinsatz nach Schlägerei im Reese-Park

Am Montagabend war ein größeres Aufgebot der Polizei im Reese-Park in Kriegshaber im Einsatz, nachdem es dort eine größere Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen mit Verletzten gegeben hatte.

Von Stefan Krog

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen, bei der es nach ersten Erkenntnissen zwei Verletzte gab, lief am Montagabend eine große Suchaktion im Reese-Park in Kriegshaber durch die Polizei. Am Hauptzugang des Parkgeländes nahe der Bgm.-Ackermann-Straße waren etliche Streifenwagen postiert.

Einsatz in Augsburg: Es gab offenbar einen Streit

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz und flog das Parkgelände gegen 21 Uhr ab, um nach Verdächtigen oder möglichen weiteren Verletzten zu suchen. Am frühen Abend hatte es offenbar einen Streit zwischen Jugendlichen gegeben, zu dessen Hergang die Polizei am Abend noch nichts sagen konnte. Auch der Schweregrad der Verletzungen war zunächst noch unklar. Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

