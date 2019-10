vor 21 Min.

Hubschrauber kreist über Göggingen - Polizei sucht 83-Jährigen

Über Augsburg kreist seit dem späten Donnerstagabend ein Hubschrauber. Ein 83-jähriger Mann wird in der Hessingpark-Clinic in Göggingen vermisst.

Ein Polizeihubschrauber fliegt derzeit über Göggingen. Die Einsatzkräfte suchen nach einem dementen 83-Jährigen, der in Augsburg vermisst wird.

Ein Polizeihubschrauber kreist seit dem späten Donnerstagabend über Göggingen auf der Suche nach einem 83-Jährigen. Der Mann wird in der Augsburger Hessingpark-Clinic vermisst und ist laut Polizei dement. Deshalb wurde in Göggingen sofort eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, nachdem der 83-Jährige am Abend verschwunden war, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte.

Hubschrauber kreist über Augsburg: Mann wird in Göggingen vermisst

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in der Umgebung der Hessingpark-Clinic in Göggingen befinden könnte. Der 83-Jährige, der auch mit einem Hubschrauber gesucht wird, wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

schlank

graue, nach hinten gekämmte Haare

sehr gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

er trägt sehr gepflegte Kleidung

geht stark nach vorne gebeugt

Ein Foto des gesuchten 83-Jährigen hat die Polizei bisher nicht veröffentlicht.

Hubschrauber fliegt über Göggingen: Hinweise an die Polizei

Menschen, denen der Mann begegnet oder auffällt, sollen sich dringend an die Polizei unter der Notrufnummer 110 wenden. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen