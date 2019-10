24.10.2019

Hubschrauber kreiste über Göggingen - 83-Jähriger gefunden

Über Augsburg kreiste am späten Donnerstagabend bis in die Nacht hinein ein Hubschrauber. Ein 83-jähriger Mann wurde in der Hessingpark-Clinic in Göggingen vermisst. Ihm geht es gut, meldet die Polizei.

Ein Polizeihubschrauber flog am Donnerstagabend über Göggingen. Die Einsatzkräfte suchten nach einem dementen 83-Jährigen, der in Augsburg vermisst wurde.

Ein Polizeihubschrauber kreiste seit dem späten Donnerstagabend bis in die Nacht auf Freitag hinein über Göggingen auf der Suche nach einem 83-Jährigen. Der Mann wurde in der Augsburger Hessingpark-Clinic vermisst und ist laut Polizei dement. Deshalb wurde in Göggingen sofort eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, nachdem der 83-Jährige am Abend verschwunden war, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. Gegen 1 Uhr morgens meldete die Polizei am Freitag dann, dass der Mann erfolgreich und wohlbehalten entdeckt wurde.

Hubschrauber kreiste über Augsburg: Mann wurde in Göggingen vermisst

Die Polizei ging von Anfang an davon aus, dass sich der Mann in der Umgebung der Hessingpark-Clinic in Göggingen befinden könnte. Der 83-Jährige, der auch mit einem Hubschrauber gesucht wurde, wurde von der Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

schlank

graue, nach hinten gekämmte Haare

sehr gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

er trägt sehr gepflegte Kleidung

geht stark nach vorne gebeugt

Ein Foto des gesuchten 83-Jährigen hatte die Polizei nicht veröffentlicht.

Hubschrauber flog über Göggingen: Polizei bat um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei hatte alle Menschen darum gebeten, sich zu melden, falls der Mann ihnen begegnen sollte. Wie eingangs gemeldet, konnten die Einsatzkräfte den Mann in den frühen Morgenstunden des Freitags wohlbehalten auffinden. (AZ)

