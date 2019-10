15:25 Uhr

Husky "Heinz" treibt im Lech und löst einen Feuerwehreinsatz aus

Ungewöhnlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Augsburg: Husky "Heinz" stürzte in den Lech und die Retter rückten mit Tauchern und Boot an.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Berufsfeuerwehr Augsburg: Husky "Heinz" stürzte in den Lech und die Retter rückten mit Tauchern und Boot an.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg erlebte am Freitag einen "tierischen" Einsatz: Kurz nach 8.45 Uhr wurde die Tauchergruppe durch besorgte Hundehalter zur Wolfzahnau gerufen. Ihr Husky „Heinz“ (7 Jahre) riss sich plötzlich von der Leine und sprang einer im Wasser treibenden toten Ente nach - obwohl er sonst nicht gerne schwimmt. Der Schlittenhund wurde durch die starke Strömung mitgerissen und trieb nicht mehr sichtbar im Lech. Kurzzeitig überlegten die Hundehalter ihrem Hund nachzuschwimmen. Sie riefen aber den Notruf 112.

Hund treibt im Lech in Augsburg

Die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Augsburg wurde alarmiert und fuhr an den Lech. Mehrere Passanten wurden befragt, im Bereich der Autobahnbrücke wurde das Boot eingesetzt. Viele Sporttreibende waren verunsichert, warum auf ihren sonst so ruhigen Schotterwegen auch noch Feuerwehr-Autos fahren. Nach etwa 45 Minuten riefen zwei Frauen bei der Integrierten Leitstelle an. Husky Heinz wurde tropfnass gesichtet, er saß am gegenüberliegenden Ufer. Die zwei Frauen fingen den Husky ein und übergaben den überausglücklichen und dankbaren Hundehaltern ihren „Heinz“. (AZ)

Themen folgen