IG Metall startet mit Warnstreiks auf dem Augsburger Rathausplatz

Plus Trotz Corona-Lockdown und wirtschaftlichen Schwierigkeiten fordert die IG Metall mehr Lohn für die Beschäftigten. Die Fronten sind verhärtet. Nun beginnen in Augsburg Warnstreiks.

Von Andrea Wenzel

Nachdem am Freitag die vierte Tarifverhandlung in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie ergebnislos vertagt wurde, kündigt die IG Metall Augsburg für die laufende Woche nun betriebliche Warnstreikaktionen an. Den Auftakt macht am Montag eine Aktion auf dem Augsburger Rathausplatz. Dort treten seit 14 Uhr Vertrauensleute aus allen Betrieben der Metall- und Elektroindustrie stellvertretend für ihre Beschäftigten mit großen Unterschriftentransparenten für die Forderungen der IG Metall ein.

Diese sind im Volumen vier Prozent mehr Einkommen sowie Beschäftigungssicherung und eine bessere Perspektive für Auszubildende und dual Studierende. Solche Forderungen während der Corona-Krise zu formulieren, hält Augsburgs IG-Metall-Chef Michael Leppek für durchaus vertretbar. "Wir haben 2020 bewusst auf Tarifverhandlungen verzichtet und sind der Meinung, dass man diese nun wieder führen muss", sagt er. Es gäbe nach wie vor Unternehmen, die gut dastünden und sich Lohnerhöhungen leisten könnten. Bei allen anderen gehe es unter anderem um das Thema Beschäftigungssicherung. Ziel sei ein Abschluss, der allen gerecht werde.

Verhalten der Arbeitgeber nennt Vertreter der IG Metall "Provokation"

Bisher sind die Verhandlungen allerdings aus Sicht der Arbeitnehmervertreter alles andere als zufriedenstellend verlaufen. "Statt über unsere Forderungen zu verhandeln, stellen die Arbeitgeber Gegenforderungen wie Differenzierung und Variabilisierung von Tarifergebnissen und tariflichen Kernleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld", so Michael Leppek. Er bezeichnet diese Gegenforderungen als "Provokation" und ergänzt: "Wenn wir die geforderte Flexibilität zulassen, sind die Tarifverträge das Papier nicht mehr wert, auf dem sie geschrieben stehen."

Die Aktion der IG Metall Augsburg reiht sich in eine bayernweite Warnstreik-Kampagne ein. Unter anderem in München gehen ebenfalls um 14 Uhr Gewerkschaftsvertreter auf die Straße. Sie werden auf der Theresienwiese aktiv sein.

