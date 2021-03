vor 23 Min.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so wenig Miete zahlen würde"

Plus In Augsburg ein neues Zuhause zu finden, ist kompliziert - in der Corona-Krise noch mal mehr. Fünf Menschen erzählen, wie es ihnen auf ihrer Suche ergangen ist.

Von Nikolai Röhrich

Der Vermieter läuft mit seinem Smartphone durch die neue Wohnung, während mögliche Mieter zu Hause auf dem Sofa sitzen - und hoffen müssen, über Bildschirm und Lautsprecher einen realistischen Eindruck der Wohnung zu bekommen. So oder so ähnlich läuft sie ab, die komplizierte Wohnungssuche in Zeiten von Corona. Dabei ist es in Augsburg schon in normalen Zeiten nicht leicht, eine Wohnung zu finden: Die Mieten steigen stark, gute Lagen sind umkämpft. In der Corona-Krise kommen nun noch weitere Hindernisse für Mieter dazu – gerade für solche, die es ohnehin nicht leicht haben. Fünf(zukünftige) Augsburger erzählen von ihrer Suche nach einem neuen Zuhause in der Pandemie.

Ryan Hurrell arbeitet in München im Marketing- und Verkaufsbereich eines Videokonferenzunternehmens. Wegen der Münchner Wohnungspreise möchte er gemeinsam mit seiner Freundin nach Augsburg ziehen. Bild: Ryan Hurrell

"Was mir bei Online-Besichtigungen fehlt, ist das Ambiente"

Ryan Hurrell, 27

Gerade lebe ich in München, wegen der Preise dort möchten meine Freundin und ich uns aber eine gemeinsame Wohnung außerhalb der Landeshauptstadt suchen. Von Kollegen wurde mir Augsburg empfohlen. Das Pendeln sei nur halb so schlimm, hieß es. Seit Anfang des Jahres sind wir auf der Suche, und befinden uns mittlerweile in der Besichtigungs-Phase. Durch Corona ist es momentan viel schwerer, Besichtigungstermine zu bekommen: Wegen der Kontaktbeschränkungen dürfen bei vermieteten Wohnung die Vermieter nicht vor Ort sein, und wir müssen mit den derzeitigen Mietern einen Termin festlegen. Da ich gerade in Vollzeit arbeite, ist es dann oft gar nicht so leicht, einen passenden Zeitpunkt zu finden.

Online-Besichtigungen finde ich auf der einen Seite natürlich ganz charmant, aber was mir dabei fehlt, ist das Ambiente und das Erleben der Umgebung der Wohnung. Man bekommt über das Telefon nicht mit, ob es draußen Geschrei gibt oder ob beim Nachbarn gerade laute Bässe durch die Wohnung schallen. Wenn man eine Wohnung sucht, in der man auch langfristig leben will, ist es einfach blöd, wenn man nur Bilder und Töne aus einem Smartphone hat. Was hinzukommt ist, dass die Vermieter meinem Eindruck nach mittlerweile viel stärker darauf schauen, was man verdient, in welcher Branche man arbeitet und was für einen Arbeitsvertrag man hat. Das kannte ich so vorher nicht. Glücklicherweise arbeite ich in der Audio- und Videokonferenz-Branche, das kommt bei Vermietern in Corona-Zeiten natürlich gut an.





Hussein Ibrahim Issa kam 2015 aus Somalia nach Deutschland. Weil er Nachtschichten schiebt und in seiner WG nicht zu Ruhe kommt, sucht er in Augsburg eine neue Wohnung. Bild: Hussein Ibrahim Issa

"Ich habe gemerkt, dass viele Leute Vorurteile haben"

Hussein Ibrahim Issa, 22

Ich komme aus Somalia, 2015 bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst habe ich in einer WG in Fürstenfeldbruck gewohnt. Als ich noch zur Schule ging, übernahm das Jobcenter die Miete, doch nachdem ich angefangen habe zu arbeiten, ist es mir dort zu teuer geworden. Im April 2020 bin ich deswegen in eine WG in Augsburg umgezogen, doch hier gibt es immer wieder Ärger mit meinen Mitbewohnern. Weil ich bei Amazon Nachtschichten mache, muss ich unter Tags schlafen, aber manche meiner Mitbewohner sind arbeitslos und es ist oft sehr laut. Wir wohnen hier zu viert in einer Vier-Zimmer-Wohnung, und öfter kommt Besuch. Ich habe schon Kopfschmerzen bekommen, weil ich nicht schlafen kann.

Seit zehn Monaten bin ich jetzt auf Wohnungssuche und habe gemerkt, dass viele Leute Vorurteile haben: Wenn Vermieter mich sehen, denken Sie wahrscheinlich, es würde Ärger mit den Nachbarn geben. Das stimmt aber nicht, ich trinke nicht einmal Alkohol und rauche auch nicht. Ich versuche immer, meinen Mitbewohnern und Nachbarn mit Respekt zu begegnen. Ich habe auch festgestellt, dass viele, die ich kenne, dasselbe Problem haben wie ich. Jeder, den ich frage, erzählt mir, wie schwierig es ist, eine Wohnung in Augsburg zu finden.

Die Mitbewohnerinnen Shefkije Thaqi (21, links) und Margarita Arapi (21) haben es geschafft, bereits nach zwei Wochen eine neue Wohnung zu finden. Bild: Margarita Arapi

"Wir waren komplett anspruchslos"

Margarita Arapi, 21

Bevor meine Mitbewohnerin Shefkije und ich unsere Wohnung in Oberhausen gefunden haben, habe ich bei meiner Familie in Pfersee gewohnt. Im August vorigen Jahres bin ich dann von zu Hause ausgezogen, und nach zwei Wochen sind wir auf unserer Wohnungssuche fündig geworden. Wir haben 20 Vermieter angeschrieben, von vieren haben wir eine Antwort bekommen. Bei der zweiten Besichtigung hat dann direkt alles geklappt: Wir hatten alle möglichen Unterlagen dabei, Lohnabrechnungen, Bürgschaften von unseren Eltern, doch die Vermieter wollten sie gar nicht sehen. Direkt nach der Besichtigung haben wir den Mietvertrag unterschrieben und am nächsten Tag hatten wir unsere Schlüssel.

Ich denke, es lag daran, dass wir einfach komplett anspruchslos waren: Wir wollten eine Küche, ein Bad, zwei Schlafzimmer und mehr nicht. Die Tatsache, dass unsere Wohnung noch einen Balkon hat, ist natürlich trotzdem wunderbar. Bei der Besichtigung haben wir uns auch sehr darüber gefreut, dass es ein Fenster im Bad gibt – so sehr, dass unsere Vermieter etwas verwundert über unsere Euphorie waren. Auch wenn man viel Schlechtes über Oberhausen hört, fühle ich mich hier sehr wohl. Als Student hat man hier das beste Leben: Es gibt alles, was man braucht und wir wohnen direkt neben der Wertach, wo man spazieren gehen oder den Abend ausklingen lassen kann. Von Gewalt oder der Drogenszene am Oberhauser Bahnhof ich bisher noch nichts mitbekommen. Auch mit den Nachbarn kommen wir gut aus: Hier es jeder laut, also stört es auch niemanden, wenn es bei uns einmal lauter wird.

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal so wenig Miete zahlen würde"

Shefkije Thaqi, 21

Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass sich durch Corona etwas an der Wohnungssuche geändert hat, wenn dann zum Positiven. Meine letzte Wohnung habe ich 2018 gesucht, als ich von Stuttgart nach Augsburg gezogen bin. Damals habe ich deutlich länger gebraucht als im August während Corona: Ich hatte fünf Mitbewerber, und habe erst nach einer Woche Bescheid bekommen, voriges Jahr ging im Gegensatz dazu alles sehr schnell.

Zwar mussten wir bei der Besichtigung Abstand halten Maske tragen – und sie draußen auch einmal abnehmen, weil die Vermieter unsere Gesichter sehen wollten – aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Man merkt einfach, dass viele Studenten aus Augsburg weggezogen sind, die wegen der Online-Lehre nicht mehr vor Ort sein müssen. In unserer Wohnung zahlen wir für 45 Quadratmeter 575 Euro warm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Augsburg einmal so wenig Miete zahlen würde.

Die junge kroatische Familie Jagic lebt im Moment in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Lechhausen. Für Ihren Sohn wünschen sich die Jagics mehr Platz und ein sicheres Wohnumfeld. Bild: Vesna Jagic

"Bisher hatten wir einfach noch kein Glück"

Vesna Jagic, 31

Schon seit drei Monaten suchen mein Mann Elio und ich eine Wohnung für unsere kleine Familie, doch bisher hatten wir einfach noch kein Glück. Ich bin Englischlehrerin, und mein Mann arbeitet bei der Deutschen Post. Gerade wohnen wir mit unserem kleinen Sohn Timo in einer Ein-Zimmer-Wohnung in Lechhausen, aber hier ist es uns einfach zu eng geworden.

Wir suchen eine moderne Wohnung mit einem Balkon oder einem Garten. Wegen unserem Sohn ist es uns auch wichtig, in einem ruhigen und sicheren Viertel von Augsburg zu leben. Wir haben Anzeigen im Netz auf verschiedenen Portalen aufgegeben, doch bisher ist noch nichts daraus geworden. Nicht einmal eine Besichtigung hatten wir nach drei Monaten Suche.

